Porażka Finlandii z Maltą sprawiła, że reprezentacja Polski ma już pewny udział w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Biało-Czerwoni wciąż mają jednak szansę na bezpośredni awans. Warunek podstawowy? Musimy zrobić coś, co nie udało nam się od 1979 roku - pokonać Holendrów. Okazja nadarzyła się dzisiaj - o godz. 20:45 obie drużyny wybiegły na murawę PGE Narodowego. Zachęcamy do śledzenia wyniku na żywo!

Jan Ziółkowski (P) i Holender Memphis Depay (L) podczas meczu na PGE Narodowym / Piotr Nowak / PAP

Mecz jeszcze dobrze się nie zaczął, a Polacy już mogli poradzić. W drugiej minucie Nicola Zalewski znalazł się w dogodnej sytuacji, ale nieczysto trafił w piłkę i ta poszybowała nad bramką Holendrów. Kolejną dobrą akcję Biało-Czerwoni przeprowadzili pięć minut później - znów strzelał Zalewski, ale futbolówkę bez problemu złapał Bart Verbruggen.

W 13. minucie w polskiej drużynie nastąpiła zmiana wymuszona urazem - Sebastiana Szymańskiego zastąpił Bartosz Kapustka.

W 24. minucie niezłą okazję mieli goście - z prawej strony do środka zszedł Donyell Malen, uderzył zza pola karnego, ale piłka przeszła nad bramką strzeżoną przez Kamila Grabarę. Była to w zasadzie najgroźniejsza dotychczas sytuacja stworzona przed Holendrów.

W dalszej części pierwszej połowy zarysowała się nieznaczna przewaga podopiecznych Ronalda Koemana, którzy z każdą minutową budowali przewagę w posiadaniu piłki. Niewiele z tego jednak wynikało. Polacy starali się wyprowadzać kontrataki, które też jednak nie przyniosły większych efektów.

Wyjściowe składy:

Polska: Kamil Grabara - Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski - Michał Skóraś, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski (kapitan).

Holandia: Bart Verbruggen - Lutsharel Geertruida, Jurrien Timber, Virgil van Dijk (kapitan), Micky van de Ven - Ryan Gravenberch, Justin Kluivert, Frenkie de Jong - Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy).