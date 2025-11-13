16 polskich załóg zgłoszono do 48. edycji Rajdu Dakar, która rozpocznie się 3 stycznia 2026 r. prologiem w Janbu i po dwóch tygodniach zakończy się w tym mieście nad Morzem Czerwonym w Arabii Saudyjskiej. Na trasie zobaczymy m.in. rodzinę Goczałów, Konrada Dąbrowskiego i Tomasza Staniszewskiego.

Eryk Goczał na Rajdzie Dakar w 2024 r. / IMAGO/FREDERIC LE FLOC H/Imago Sport and News / East News

Organizatorzy Rajdu Dakar zaprezentowali trasę tej wymagającej imprezy. Zawodnicy będą mieli do pokonania blisko 8 tysięcy kilometrów, z czego 4,8 tys. będą stanowiły odcinki specjalne. Jedyny dzień przerwy zaplanowano 10 stycznia w stolicy kraju Rijadzie.



Wzorem poprzednich lat nie zabraknie dwudniowych etapów maratońskich, bez możliwości korzystania z serwisu na zaimprowizowanych na trasie biwakach.

Po dwóch dniach rywalizacji wokół Janbu kierowcy wyruszą do Al-Uli, później zaplanowano biwaki w Hail, Rijadzie, Wadi ad-Dawasir, Biszy i Al Henakiyah. Do Janbu powrócą 16 stycznia, a dzień później w tym portowym mieście zakończą rajd.

W przyszłorocznym Dakarze wystartuje 118 motocykli, 72 samochody w klasie Ultimate, 37 w klasie challenger, 43 w klasie SSV, 8 w klasie Stock i 47 w klasie ciężarówek. W cieszącej się z roku na rok coraz większą popularnością kategorii Classic dla pojazdów z poprzedniej dakarowej epoki pojedzie 97 pojazdów na rekordowo długiej trasie 7348 km.

Mocna polska ekipa

Na liście uczestników Dakaru jest 16 zgłoszeń z Polski, najwięcej od lat. Bezdroża Arabii Saudyjskiej będzie pokonywało blisko 30 Biało-Czerwonych.

Wydarzeniem jest powrót po rocznej przerwie rodziny Goczałów. Marek, jego brat Michał i syn Marka Eryk pojadą w Dakarze za kierownicami Toyot zespołu Overdrive w "królewskiej" klasie Ultimate. Będą rywalizować z najlepszymi kierowcami świata i nie ukrywają ambicji walki o podium.



Największym sukcesem zespołu Energylandii jest zwycięstwo Eryka Goczała w klasie SSV w 2023 roku. Dokonał tego tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy jako najmłodszy kierowca w historii rajdu. Podczas tej samej edycji Marek zajął w tej kategorii trzecie miejsce.



Szansę na podium w motocyklowej klasie Rally 2 ma robiący z roku na rok coraz większe postępy Konrad Dąbrowski, syn doświadczonego dakarowego kierowcy Marka. Ostatnio młody Polak był siódmy. W klasie challenger piąte miejsce z tegorocznego debiutu będzie się starał poprawić Adam Kuś.

Po paru latach nieobecności na dakarowych bezdrożach pojawi się polska ciężarówka. Iveco poprowadzi Dariusz Łysek. Za partnerów będzie miał doświadczonego pilota Jacka Czachora i trzykrotnego triumfatora Dakaru w holenderskich załogach mechanika Dariusza Rodewalda.



Cztery polskie załogi, w tym ciężarówka, zgłosiły się do rywalizacji Classic. W tym gronie są Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka, którzy w poprzedniej edycji swoim Porsche 94 zajęli trzecie miejsce.

Peterhansel powraca

W 2026 roku na dakarowe trasy po rocznej przerwie powróci największa legenda tego rajdu 60-letni Francuz Stephane Peterhansel. 14-krotny zwycięzca (sześć razy w kategorii motocykli i osiem w kategorii samochodów) pojedzie brytyjskim Defenderem w słabszej od Ultimate klasie Stock.



Rajd Dakar jest najbardziej rozpoznawalną i najtrudniejszą imprezą off-roadową na świecie. Pierwszy Paryż - Dakar wystartował 26 grudnia 1978 roku z paryskiego Placu Trocadero, a jego twórcą był francuski motocyklista Thierry Sabine. Kierowców czekało ponad 10 tys. kilometrów, głównie w nieznanych im warunkach w Afryce.