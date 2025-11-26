Chelsea triumfuje w hicie Ligi Mistrzów z FC Barcelona. Gospodarze zdominowali wtorkowe starcie i pokonali 3:0 "Dumę Katalonii" z Robertem Lewandowskim w składzie. Bramkarz Karabachu Agdam Mateusz Kochalski obronił rzut karny, ale jego zespół uległ Napoli 0:2.

Robert Lewandowski nie zaliczy meczu w Londynie do udanych / NEIL HALL / PAP/EPA

Barcelona przegrała w Londynie z Chelsea 0:3 w 5. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Robert Lewandowski grał do 62. minuty, ale nie wyróżnił się na boisku. Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych Barcelony.

Mateusz Kochalski, bramkarz Karabachu Agdam, obronił rzut karny w meczu z Napoli, ale jego zespół przegrał 0:2.

Barcelona bez szans w Londynie

W Londynie od początku lepiej prezentowała się Chelsea. Prowadzenie objęła w 27. minucie po samobójczym golu Julesa Kounde. Tuż przed przerwą sytuacja Barcelony stała się jeszcze trudniejsza. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Ronald Araujo.

W drugiej połowie londyńczycy dwukrotnie wykorzystali osłabienie rywala. Z goli cieszyli się Estevao i Liam Delap.

Bezbarwny jak cała jego drużyna był Robert Lewandowski. Z ławki rezerwowych porażkę kolegów oglądał bramkarz Wojciech Szczęsny.

Z ostatnich czterech meczów w LM Barcelona zdołała wygrać tylko jeden. W efekcie w tabeli spadła na 15. miejsce. Chelsea jest obecnie piąta.

Polak obronił rzut karny

Mateusz Kochalski w bramce Karabachu dokonywał niemal cudów. W 56. minucie obronił rzut karny wykonywany przez Rasmusa Hojlunda, ale w końcu Napoli znalazło na niego sposób. W 65. min Polaka pokonał Scott McTominay, a siedem minut później samobójcze trafienie zanotował Marko Janković.

Mecz w Neapolu sędziował Szymon Marciniak, a pierwszy gwizdek poprzedziła mała uroczystość upamiętniająca legendę klubu Diego Maradonę. Słynny Argentyńczyk, którego imię nosi tamtejszy stadion, zmarł dokładnie pięć lat temu.

Pierwszej porażki doznał Manchester City, który niespodziewanie uległ u siebie Bayerowi Leverkusen 0:2. Trener Pep Guardiola dał odpocząć m.in. Erlingowi Haalandowi i goście wykorzystali absencję podstawowych graczy.

Prowadzenie "Aptekarzom" w 23. min dał Alejandro Grimaldo. Zmiany dokonane przez hiszpańskiego szkoleniowca dokonane w przerwie nie przyniosły efektu. W 54. min na 2:0 trafił Patrik Schick. Później na boisku pojawił się też Haaland, ale wynik nie uległ już zmianie. Na 23 zatrzymała się tym samym seria meczów Manchesteru u siebie bez porażki w LM.

Przełamanie Benfiki

W meczu drużyn, które w czterech wcześniejszych kolejkach doznały czterech porażek, Benfica Lizbona pokonała na wyjeździe Ajax Amsterdam 2:0.

Emocjonująco było w Norwegii, gdzie Bodoe/Glimt podejmowało Juventus Turyn. Goście wygrali 3:2 po golu Jonathana Davida w doliczonym przez sędziego czasie gry.

W Dortmundzie Borussia gładko pokonała Villarreal 4:0. Gospodarze mieli olbrzymią przewagę i mogli wygrać wyżej. Nie wykorzystali jednak dwóch rzutów karnych, choć jeden gol padł po dobitce. BVB awansowało na czwartą pozycję.

Hity w środowych starciach

Pozostałe spotkania zostaną rozegrane w środę. Szlagierowo zapowiada się mecz dwóch ekip z kompletem zwycięstw, Arsenal Londyn podejmie Bayern Monachium. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego, także z kompletem punktów, zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt.

Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach fazy ligowej zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej fazy w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.