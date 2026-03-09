Słaba forma i brak przełamania

Sezon 2025/2026 okazał się wyjątkowo trudny dla GKS Tychy. Drużyna wygrała tylko trzy spotkania, ostatnie jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, pokonując na wyjeździe Puszczę Niepołomice 2:1. Od tego czasu Tyszanie nie potrafili przełamać złej passy, a w ostatnim meczu przegrali aż 0:4 ze Stalą Mielec, która również walczy o utrzymanie.

Przed startem rundy wiosennej Łukasz Piszczek zapowiadał walkę o utrzymanie i konieczność zdobycia 24 punktów w 14 kolejkach. Klub wsparł trenera, zatrudniając aż dziewięciu nowych zawodników podczas zimowego okienka transferowego. Mimo tych wzmocnień, drużyna nie zdołała poprawić swojej pozycji w tabeli.

Pierwsze trenerskie wyzwanie Piszczka

Dla 40-letniego Łukasza Piszczka była to pierwsza samodzielna praca na poziomie 1. ligi. Wcześniej prowadził trzecioligowy LKS Goczałkowice-Zdrój, gdzie występował także jako piłkarz, oraz był asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. Zatrudnienie byłego reprezentanta Polski miało być nowym otwarciem dla GKS Tychy, o czym przekonywał prezes klubu Maximilian Kothny.

Przed drużyną kolejne wyzwanie - już 15 marca Tyszanie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Kibice z niecierpliwością czekają na ogłoszenie nazwiska nowego trenera i liczą na przełamanie fatalnej serii, która zepchnęła klub na dno tabeli.