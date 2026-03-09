GKS Tychy, zamykający tabelę 1. ligi, rozstał się z Łukaszem Piszczkiem. Były reprezentant Polski nie zdołał odmienić losów drużyny, która od miesięcy nie potrafiła wyjść ze strefy spadkowej. Klub nie podał jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca.
- Łukasz Piszczek przestał być trenerem GKS Tychy po niespełna czterech miesiącach pracy.
- Klub rozwiązał umowę za porozumieniem stron, pożegnano także asystentów Piszczka.
- GKS Tychy wygrał w tym sezonie zaledwie trzy mecze, ostatni w sierpniu 2025 roku.
GKS Tychy oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z Łukaszem Piszczkiem. Decyzja zapadła po serii słabych wyników, które zepchnęły drużynę na ostatnie miejsce w tabeli 1. ligi. Wraz z Piszczkiem z klubem pożegnali się także jego asystenci, Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Obecnie nie wiadomo, kto zastąpi Piszczka.