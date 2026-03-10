16 drużyn pozostało w grze o triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Połowa z nich rozegra dziś pierwsze mecze 1/8 finału. Czekają nasi dwa hiszpańsko-angielskie pojedynki. Do tego interesujący mecz w Stambule, gdzie Galatasaray podejmie Liverpool, oraz starcie Atalanty Bergamo z Bayernem Monachium.

Z punktu widzenia polskich kibiców najważniejsze będą pojedynki w Newcastle i Bergamo. W Anglii drużyna "Srok" podejmie FC Barcelona. To szansa dla Roberta Lewandowskiego, by zdobyć bramkę przeciwko kolejnemu rywalowi w Lidze Mistrzów. Dotychczas nasz napastnik zdobył w rozgrywkach 107 goli, a złożyły się na to trafienia przeciwko 40 drużynom. Najwięcej bramek Lewandowski strzelił Benfice Lizbona - 9.

Po raz ostatni kataloński klub grał z Newcastle w sezonie 2002/2003. Wtedy w fazie grupowej Ligi Mistrzów dwukrotnie wygrał (3:1 i 2:0). To były złote czasy Newcastle. Okres, w którym w ataku tego klubu grał wielki Alan Shearer. Dziś najważniejszym ofensywnym piłkarzem klubu jest Niemiec Nick Woltemade. We wszystkich rozgrywkach zdobył dla "Srok" 11 bramek. W fazie play-off angielski klub nie dał szans azerskiemu Karabachowi Agdam, wygrywając zdecydowanie w dwumeczu (6:1, 3:2).

Ciekawe na papierze wygląda rywalizacja Atalanty Bergamo z Bayernem Monachium. Niemiecki hegemon Bundesligi na krajowym podwórku tradycyjnie radzi sobie świetnie a miarą sukcesy jest w przypadku Bawarczyków Liga Mistrzów. Ostatnie dwa lata to porażki w ćwierćfinałach. Teraz rywalem w 1/8 jest Atalanta, która w poprzedniej rundzie potrafiła wyeliminować Borussię Dortmund i to w niezwykłych okolicznościach. Po wyjazdowym 0:2 piłkarze z Bergamo u siebie wygrali 4:1. W tym roku w Serie A Atalanta przegrała tylko jedno spotkanie. Dla Bayernu ten dwumecz może być wyzwaniem.

Ciekawie powinno być w Stambule. Tam Galatasaray podejmie Liverpool. Turecki klub wyeliminował w play-offach Juventus. Teraz poprzeczka wędruje wyżej, ale angielski gigant w tym sezonie nie gra rewelacyjnie. Ostatnio w Premier League przegrał z Wolverhampton. Szanse na mistrzostwo Anglii są praktycznie zerowe. Sukces w Lidze Mistrzów byłby na pewno w tym sezonie bardzo wartościowy, ale pytanie czy Liverpool na niego stać.

W Madrycie Atletico podejmie z kolei Tottenham. I tutaj wydaje się, że mamy zdecydowanego faworyta i jest nim drużyna Diego Simeone. Tottenham jest bowiem w głębokim kryzysie. W lidze angielskiej ostatnie zwycięstwo udało się odnieść 28 grudnia. Od tego czasu bilans to 4 remisy i 7 porażek. Londyńczycy mają tylko punkt przewagi nas strefą spadkową. W tej sytuacji trzeba się zastanowić, na ile trakcyjna pozostaje dla klubu walka w Champions League. Atletico po słabszym okresie na początku lutego teraz wydaje się wracać na dobre tory.

Mecz w Stambule rozpocznie się o 18:45. Pozostałe spotkanie zaplanowano na 21:00.

Program pierwszych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów:

10 marca, wtorek

Galatasaray Stambuł - Liverpool (godz. 18.45)

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium (21.00)

Atletico Madryt - Tottenham Hotspur (21.00)

Newcastle United - Barcelona (21.00)

11 marca, środa

Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn (18.45)

Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona (21.00)

Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn (21.00)

Real Madryt - Manchester City (21.00)