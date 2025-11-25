​Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uroczyście darował życie dwóm indykom w ramach tradycji przed Świętem Dziękczynienia. Ptaki pochodzą z Karoliny Północnej i otrzymały imiona Gobble (Gulgot) i Waddle (Dreptak). Tym samym prezydent oficjalnie unieważnił też odwołanie aktów łaski indyków ocalonych przez jego poprzednika.

Donald Trump ułaskawił dwa indyki / WILL OLIVER / POOL / PAP/EPA

Donald Trump podczas corocznej ceremonii w Ogrodzie Różanym Białego Domu ułaskawił 23-kilogramowego indyka o imieniu Gobble.

Drugi z wybranych ptaków, Waddle, był nieobecny z nieznanych powodów.

Ułaskawienie indyków to tradycja poprzedzająca amerykańskie Święto Dziękczynienia.

Trump żartował z aktów łaski podpisywanych przez Joego Bidena oraz odniósł się do sytuacji międzynarodowej, twierdząc, że wojna w Ukrainie zmierza ku końcowi.

Były prezydent podkreślił, że zakończył osiem konfliktów zbrojnych w ciągu dziewięciu miesięcy swojej kadencji.

Tradycja prezydenckiego ułaskawiania indyków sięga czasów Abrahama Lincolna, a w obecnej formie została zapoczątkowana przez George’a Busha seniora w 1989 roku.

Chcesz być na bieżąco? Aktualne informacje ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Trump zwrócił się do indyka. "Chcę ci powiedzieć"

Gobble, chcę ci powiedzieć, to bardzo ważne: jesteś niniejszym bezwarunkowo ułaskawiony - powiedział Trump do białego 23-kilogramowego indyka, głaszcząc go podczas ceremonii w Ogrodzie Różanym Białego Domu.

Drugi z ułaskawionych indyków, Waddle, z niewiadomych przyczyn był nieobecny.

Podczas przemówienia poprzedzającego akt łaski Trump żartował, że prokurator generalna Pam Bondi oficjalnie uznała wszelkie akty łaski wydane przez Joego Bidena za nieważne, z uwagi na to, że były podpisane za pomocą urządzenia do automatycznego podpisu, czyli tzw. autopenu.

Jak stwierdził, dotyczy to także indyków Peach i Blossom, którym Biden darował życie w ubiegłym roku. One były w drodze do obróbki. Innymi słowy, do zabicia, ale ja przerwałem tę podróż. Oficjalnie je ułaskawiłem i nie zostaną zjedzone na obiad z okazji Święta Dziękczynienia - powiedział Trump.

Trump: Zakończyłem osiem wojen

Przemówienie Donalda Trumpa miało też poważniejsze elementy.

Prezydent obwieścił, że jego zdaniem wojna w Ukrainie zmierza do końca. Zakończyłem osiem wojen w ciągu dziewięciu miesięcy i pracujemy nad tą ostatnią wojną. To nie jest łatwe, ale myślę, że do tego dojdziemy. 25 tys. żołnierzy na Ukrainie i w Rosji w ciągu ostatniego miesiąca, 25 tys. żołnierzy zginęło, więc myślę, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Przekonamy się. Myślałem, że to będzie łatwiejsze, ale myślę, że robimy postępy - ocenił.

"Gruby niechluj". Trump nie gryzł się w język

Wezwał też gubernatora Illinois J.B. Pritzkera, którego nazwał "grubym niechlujem" - do zaproszenia wojsk federalnych do Chicago, by walczyć z przestępczością. Trump przyznał, że sam chciałby zrzucić kilka kilogramów, ale dodał, że nie uczyni tego w Święto Dziękczynienia.

Według informacji podanych przez Biały Dom i National Turkey Federation, Gobble to 3-miesięczny indyk ważący 23,5 kg, który pasjonuje się golfem, a którego ulubionym jedzeniem są maślane bułeczki z lokalnej sieci fast food Bojangles. Waddle waży kilogram mniej, a jego ulubioną potrawą są bataty z piankami. Jego marzeniem jest zostanie maskotką koszykarskiej drużyny uniwersyteckiej z Karoliny Północnej.

Jeszcze przed oficjalną ceremonią Waddle spotkał się z dziennikarzami w sali prasowej Białego Domu. Nie odpowiedział na pytanie PAP o negocjacje pokojowe w sprawie Ukrainy, ani też na pytania o popełnione przestępstwa wymagające ułaskawienia.

Co się teraz stanie z ułaskawionymi indykami?

Ułaskawione indyki trafią do specjalnego ośrodka na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej.

Jak donosi portal Politico, mimo luksusowej opieki pod nadzorem weterynarzy ułaskawiane ptaki bardzo rzadko cieszą się długim życiem, a niemal wszystkie umierają po kilku miesiącach. Ma to związek z tuczeniem ptaków, co skutkuje słabością stawów i innymi problemami zdrowotnymi.

Prezentacja indyków to nieoficjalny początek okresu świątecznego w Ameryce. Już we wtorek Trump uda się na świąteczną przerwę do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. W samo święto, w czwartek zaś ma zadzwonić z życzeniami do żołnierzy stacjonujących poza krajem.

Tradycja "ułaskawiania" indyków przez prezydentów wywodzi się od Abrahama Lincolna, który miał w ten sposób uratować życie swojego indyka przed Bożym Narodzeniem na prośbę 10-letniego syna Tada w 1863 roku. Jako coroczne wydarzenie rytuał - włącznie z oficjalnym aktem łaski - zainicjował jednak w 1989 roku George Bush senior.