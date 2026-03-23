Dwa zwycięstwa dzielą piłkarską reprezentację Polski od awansu na tegoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Barażowy mecz Polska - Albania już w najbliższy czwartek. W poniedziałek reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana rozpoczyna zgrupowanie w Warszawie.
- Już w poniedziałek o 14:15 konferencja prasowa selekcjonera Jana Urbana i kapitana Roberta Lewandowskiego.
- Rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażami o awans na mistrzostwa świata. Kiedy grają Polacy?
Konferencja prasowa selekcjonera Jana Urbana i kapitana Roberta Lewandowskiego o godz. 14.15, zbiórka piłkarzy do 15, a o 17.30 trening na stadionie Legii - to plan na pierwszy dzień zgrupowania Biało-Czerwonych.
W kadrze znalazło się 25 zawodników, w tym powołany po raz pierwszy 17-letni Oskar Pietuszewski, który do tej pory występował w reprezentacji młodzieżowej, a na co dzień robi furorę w lidze portugalskiej w barwach FC Porto, m.in. w niedzielę zaliczył kolejną asystę.
Po dłuższej przerwie wraca Jakub Moder, który jako jedyny z kadrowiczów w weekendowych spotkaniach ligowych wpisał się na listę strzelców.
Z Włoch przyjedzie m.in. Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo, który jednak ze względu na żółte kartki nie zagra w czwartek przeciw Albanii w barażowym półfinale.
W poniedziałek i wtorek Biało-Czerwoni będą ćwiczyć na obiekcie Legii, a w środę odbędą oficjalne zajęcia na PGE Narodowym, gdzie w czwartkowy wieczór podejmą Albanię.
Natomiast dalsza część zgrupowania zależy od tego, z kim Polacy rozegrają drugi marcowy mecz. Jeżeli ekipa Urbana pokona Albanię, to pięć dni później zmierzy się w finale baraży na wyjeździe z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast pokonani w półfinałach 31 marca zagrają ze sobą towarzysko.
Ukraina, jako drużyna losowana z najwyższego koszyka w barażach, będzie gospodarzem potyczki ze Szwecją. Z powodu toczącej się na jej terenie wojny nie może tam grać, więc wybrała na "domowy" obiekt w marcowych meczach stadion Levante w Walencji.
Jeżeli Szwecja pokona Ukrainę, miejscem finału barażowego z Polską lub Albanią będzie Sztokholm (Solna).
Polacy, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą walczyć w barażach. Dwa wcześniejsze podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.
Zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.
W mistrzostwach świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.
bramkarze:
Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź) - 90 minut w meczu ligowym z Gónikiem Zabrze (0:0)
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) - 90 minut w meczu ligowym z Werderem Brema (0:1)
Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) - 90 minut w meczu ligowym z Tapazem Tovuz (0:1)
Bartosz Mrozek (Lech Poznań) - 90 minut w meczu ligowym z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (4:1)
obrońcy:
Jan Bednarek (FC Porto) - 90 minut w meczu ligowym ze Sportingiem Braga (2:1)
Jakub Kiwior (FC Porto) - 90 minut w meczu ligowym ze Sportingiem Braga (2:1)
Bartosz Bereszyński (Palermo) - rezerwowy w meczu ligowym z Padovą (1:0)
Matty Cash (Aston Villa) - 90 minut w meczu ligowym z West Ham United (2:0)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) - 90 minut w meczu ligowym z Volos (1:2)
Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) - 90 minut w meczu ligowym z SC Freiburg (1:2)
Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź) - 90 minut w meczu ligowym z Górnikiem Zabrze (0:0)
Jan Ziółkowski (AS Roma) - rezerwowy w meczu ligowym z Lecce (1:0)
pomocnicy:
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) - od 61. minuty w meczu ligowym z Lechią Gdańsk (1:2)
Jakub Kamiński (FC Koeln) - 90 minut, asysta i żółta kartka w meczu ligowym z BorussiąMoenchengladbach (3:3)
Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam) - gol i 90 minut w meczu ligowym z Ajaksem Amsterdam (1:1)
Oskar Pietuszewski (FC Porto) - do 78. minuty i asysta w meczu ligowym ze Sportingiem Braga (2:1)
Filip Rózga (Sturm Graz) - od 70. minuty w meczu ligowym z RB Salzburg (1:1)
Michał Skóraś (KAA Gent) - 90 minut i asysta w meczu ligowym z Dender (3:1)
Bartosz Slisz (Broendby IF) - 90 minut i żółta kartka w meczu ligowym z AGF Aarhuus (0:0)
Sebastian Szymański (Rennes) - do 66. minuty w meczu ligowym z FC Metz (0:0)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) - do 63. minuty w meczu ligowym z Veroną (1:1)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan) - 90 minut w meczu ligowym z Fiorentiną (1:1)
napastnicy:
Robert Lewandowski (FC Barcelona) - do 45. minuty w meczu ligowym z Rayo Vallecano (1:0)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) - w weekend liga katarska nie grała
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny) - rezerwowy w meczu ligowym z Asteras Tripolis (2:1)