Odrzutowiec Air Canada Express zderzył się z pojazdem naziemnym tuż po wylądowaniu na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku w niedzielę wieczorem lokalnego czasu. Nie żyją dwaj piloci samolotu. Incydent spowodował zamknięcie lotniska.

Samolot Air Canada Express po zderzeniu z pojazdem na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wstrzymała starty i lądowania na lotnisku LaGuardia.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Samolot CRJ-900, który przyleciał z Montrealu, uderzył w pojazd strażacki z prędkością około 24 mil na godzinę (39 km/h) - podał Flightradar24. Odrzutowiec był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada - informuje Reuters.

Według najnowszych informacji NBC News dwie osoby nie żyją. Pilot i drugi pilot samolotu zginęli, według dwóch źródeł zaznajomionych ze śledztwem. Władze poinformowały, że co najmniej dwie inne osoby zostały ranne.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 76 pasażerów i czterech członków załogi, a samolot był na końcowym etapie lądowania - podaje NBC News.

Służby na miejscu zderzenia na lotnisku LaGuardia

W komunikacie FAA wskazano, że powodem zatrzymania ruchu na lotnisku był stan awaryjny i istniało duże prawdopodobieństwo jego przedłużenia, bez podawania szczegółów.

Strona internetowa LaGuardii informowała, że samoloty przylatujące zostały przekierowane na inne lotniska lub zawrócone do punktu startu.

W osobnym komunikacie dla pilotów FAA podała, że lotnisko może pozostać zamknięte do godziny 18:00 GMT.

Nowojorska Straż Pożarna w oświadczeniu poinformowała, że reaguje na zgłoszony incydent z udziałem samolotu i pojazdu na pasie startowym lotniska LaGuardia, ale nie podała dalszych szczegółów.