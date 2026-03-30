Donald Trump liczy na spotkanie z Alaksandrem Łukaszenką podczas kolejnego posiedzenia Rady Pokoju. Prezydent Stanów Zjednoczonych we wpisie na platformie Truth Social podziękował białoruskiemu przywódcy za "łaskawe" uwolnienie kolejnych 250 więźniów politycznych.

"W zeszłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś, John Coale, po negocjacjach z Bardzo Szanowanym Prezydentem Alaksandrem Łukaszenką doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych! Tym samym łączna liczba więźniów łaskawie uwolnionych przez Prezydenta Łukaszenkę od maja ubiegłego roku przekroczyła 500" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Chciałbym serdecznie podziękować Prezydentowi za to i z niecierpliwością czekam na spotkanie z nim na kolejnym posiedzeniu Rady Pokoju!" - dodał.

Jeszcze nigdy się nie spotkali

Białoruś jest jednym z członków stworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju, lecz nie wzięła udziału w inauguracyjnym posiedzeniu w Waszyngtonie w lutym br., bo wizy nie otrzymał szef białoruskiej dyplomacji, Maksym Ryżenkow.

Choć termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony, to wpis amerykańskiego prezydenta sugeruje jednak, że może spotkać się z Alaksandrem Łukaszenką. Już wcześniej sugerował to białoruski przywódca, który jeszcze nigdy podczas swoich 30-letnich rządów nie spotkał się z Trumpem.

Jeszcze w piątek Biały Dom oznajmił, że nie ma na razie planów spotkania z Łukaszenką, choć nie wykluczył, że może do niego dojść.

Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że jest gotów spotkać się z każdym, jeśli będzie to korzystne dla interesów USA. Chociaż nie ma w tej chwili planów spotkania z prezydentem Białorusi Łukaszenką, postrzegamy to ostatnie uwolnienie więźnia jako kolejny konstruktywny krok w kierunku poprawy naszych dwustronnych relacji z Białorusią - powiedział PAP wysoki rangą urzędnik amerykańskiej administracji, nawiązując do decyzji Mińska z ubiegłego tygodnia o uwolnieniu 250 więźniów politycznych. Będziemy dalej oceniać możliwości na dalsze zaangażowanie z Białorusią w przyszłości, jeśli będziemy obserwować dalsze postępy - dodał.

