Trzy obrazy Renoira, Cezanne'a i Matisse'a zostały skradzione z galerii sztuki w miejscowości Mamiano koło Parmy na północy Włoch - podały w niedzielę tamtejsze media. Dzieła sztuki warte miliony euro zostały zrabowane z prywatnej kolekcji.

Kradzież dzieł z prywatnej kolekcji

Do grabieży doszło w willi, będącej siedzibą Fundacji Magnani-Rocca, gdzie znajdowały się dzieła sztuki. To muzeum utworzone w 1978 roku przez krytyka i kolekcjonera sztuki Luigiego Magnaniego. Zbiory stanowi jego prywatna kolekcja.

Jak przekazała lokalna stacja telewizyjna RAI z regionu Emilia-Romagna, dotychczas ustalono, że na teren wilii w małej miejscowości wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy.

Z kolekcji zniknęły trzy dzieła: "Ryby" Pierre-Auguste'a Renoira, "Martwa natura z czereśniami" Paula Cezanne'a i "Odaliska na tarasie" Henri Matisse'a.

Śledztwo w sprawie tej kradzieży prowadzi specjalna komórka karabinierów do spraw ochrony dzieł sztuki.