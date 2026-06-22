Na posągu Messi został przedstawiony w reprezentacyjnej, biało-błękitnej koszulce Argentyny. Piłkarz klęczy i unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu. Przed nim ustawiono replikę Pucharu Świata FIFA, nawiązującą do zwycięstwa Argentyny podczas mistrzostw w 2022 r.

Lokalne władze zachęcają mieszkańców i kibiców do gromadzenia się przy pomniku przed poniedziałkowym meczem Argentyny z Austrią.

Cutral Co i sąsiednie Plaza Huincul są znane przede wszystkim z przemysłu naftowego i petrochemicznego. Samorządowcy mają nadzieję, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zwiększy rozpoznawalność regionu.

Messi w Indiach idzie do rozbiórki

Co ciekawe, duży, bo 21-metrowy pomnik Messiego, stał do niedawna w Kalkucie w Indiach. Ostatnio poinformowano jednak, że musi on zostać zdemontowany ze względów bezpieczeństwa.

Pomnik Messiego w Kalkucie / IMAGO/Hindustan Times/Imago Stock and People/East News /

Według lokalnych mediów, dzieło sztuki kołysało się na wietrze i musiało zostać zabezpieczone linami. Pomnik został wzniesiony dla upamiętnienia wizyty Argentyńczyka w tym kraju w grudniu ubiegłego roku.

Messi, który w środę skończy 39 lat, przeszedł do historii jako pierwszy zawodnik występujący na sześciu mundialach. Jest rekordzistą pod względem liczby meczów rozegranych na mistrzostwach świata, a także współliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów wraz z Miroslav Klose. W reprezentacji Argentyny rozegrał 200 spotkań i zdobył 120 bramek.