Niewielkie argentyńskie miasto Cutral Co postanowiło wykorzystać mundialową gorączkę i popularność Lionela Messiego. Władze odsłoniły gigantyczny pomnik piłkarza, który ma stać się nową atrakcją turystyczną regionu.
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Monument mierzy 26 metrów wysokości i waży około 70 ton. Stanął przy jednej z głównych ulic 35-tysięcznego miasta położonego w argentyńskiej Patagonii, w prowincji Neuquén. Autorem projektu jest lokalny artysta Aldo Beroisa.