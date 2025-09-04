Polska zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Bramkę na wagę remisu w końcówce zdobył dla Biało-Czerwonych Matty Cash. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili po trafieniu Denzela Dumfriesa.

Bramka naturalizowanego Polaka Matty'ego Casha daje wyrównanie / PAP/Michał Meissner / PAP

Cenny remis Polaków

Holandia - Polska 1:1

Biało-Czerwoni w końcówce meczu w Rotterdamie zadali rywalom niespodziewany, ale jakże celny cios. Strzałem niezwykłej urody popisał się w 80. minucie meczu Matty Cash, dzięki czemu Polacy z trudnego terenu wywożą cenny punkt.