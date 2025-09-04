Polska zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1 w meczu grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Bramkę na wagę remisu w końcówce zdobył dla Biało-Czerwonych Matty Cash. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili po trafieniu Denzela Dumfriesa.

Zobacz również:

Cenny remis Polaków

Holandia - Polska 1:1

Biało-Czerwoni w końcówce meczu w Rotterdamie zadali rywalom niespodziewany, ale jakże celny cios. Strzałem niezwykłej urody popisał się w 80. minucie meczu Matty Cash, dzięki czemu Polacy z trudnego terenu wywożą cenny punkt. 

 

Do przerwy podopieczni Jana Urbana przegrywali 0:1, po bramce Dumfriesa, który wykorzystał błąd dobrze spisującego się w pierwszej połowie Łukasza Skorupskiego. Nasz bramkarz źle wyszedł do piłki zagranej z rzutu rożnego, a piłkarz reprezentacji Holandii wbił piłkę do siatki z najbliższej odległości. 

Oba zespoły mają po siedem punktów w grupie G - podobnie jak Finlandia, która w czwartek grała tylko towarzysko z Norwegią i przegrała 0:1. Tyle że Holandia zapracowała na ten dorobek w trzech meczach, a Polska i Finlandia, które zmierzą się w niedzielę w Chorzowie - w czterech.

Polacy po cennym remisie awansowali na 2. miejsce w grupie. W niedzielę podopieczni Jana Urbana zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z reprezentacją Finlandii. Będzie to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy, mecz dla polskich piłkarzy w kontekście ostatecznego układu sił w tabeli grupy G.

W pierwszym czwartkowym meczu naszej grupy Litwa zremisowała w Kownie z Maltą 1:1. Po trzech rozegranych meczach grupowych Polska zajmowała trzecie miejsce w tabeli za Finlandią i Holandią.

Holandia: 1-Bart Verbruggen - 22-Denzel Dumfries, 2-Jan Paul van Hecke, 4-Virgil van Dijk (kapitan), 16-Micky van de Ven - 8-Ryan Gravenberch, 14-Tijjani Reijnders, 21-Frenkie de Jong - 7-Xavi Simons, 10-Memphis Depay, 11-Cody Gakpo. 

Polska: 1-Łukasz Skorupski - 2-Matty Cash, 3-Przemysław Wiśniewski, 5-Jan Bednarek, 14-Jakub Kiwior - 13-Jakub Kamiński, 17-Bartosz Slisz, 20-Sebastian Szymański, 10-Piotr Zieliński, 21-Nicola Zalewski - 9-Robert Lewandowski (kapitan).

Debiut Przemysława Wiśniewskiego

W składzie na mecz z Holandią znalazł się Przemysław Wiśniewski, który na co dzień występuje w drugoligowej Spezii. Dla 25-latka był to debiut w seniorskiej kadrze. Do drużyny powołany został także Kamil Grabara, jednak między słupkami stanął Łukasz Skorupski. 

Poprzednie zgrupowanie reprezentacji zakończyło się dymisją Michała Probierza, który skonfliktował się z Robertem Lewandowskim, a później przegrał wyjazdowy mecz z Finlandią 2:1.

Udany start Jana Urbana

W rolę selekcjonera wcielił się Jan Urban, dla którego mecz z Holandią był, jak się później okazało, udanym debiutem. Ostatnio z Holendrami graliśmy w trakcie Euro 2024 i przegraliśmy 1:2. Gola dla Polski strzelił wówczas Adam Buksa, a na trafienie Polaka odpowiedzieli niestety Gakpo i Weghorst. 