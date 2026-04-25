Kolumbijski kolarz Cristian Camilo Munoz zmarł w wieku 30 lat w wyniku powikłań po wypadku podczas wyścigu Tour du Jura we Francji. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować - poinformował jego zespół NU Colombia.

Kolumbijski kolarz Cristian Camilo Munoz zmarł w wieku 30 lat w wyniku powikłań po wypadku podczas wyścigu Tour du Jura we Francji (zdjęcie ilustracyjne)

Wszystko zaczęło się od wyścigu Tour du Jura, który odbył się w minioną sobotę we Francji. Cristian Camilo Munoz, reprezentujący barwy NU Colombia, uległ na trasie wypadkowi. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przewieziony do ośrodka medycznego, gdzie rozpoczęto leczenie.

Po krótkiej hospitalizacji kolarz wraz z zespołem udał się do Hiszpanii, gdzie miał się odbyć kolejny wyścig - Vuelta a Asturias. Niestety, w Oviedo jego stan gwałtownie się pogorszył. Zawodnik trafił do szpitala z objawami sepsy, która rozwinęła się w jego organizmie.

Sportowca nie udało się uratować.

"W ciągu ostatnich kilku godzin jego stan się pogorszył i pomimo wszelkich wysiłków zespołu medycznego, Cristian zmarł w piątek rano" - przekazał zespół NU Colombia w oficjalnym oświadczeniu. Drużyna poinformowała również o wycofaniu się z wyścigu Vuelta a Asturias.



Kondolencje ze świata kolarskiego

Śmierć Kolumbijczyka poruszyła środowisko kolarskie na całym świecie. Prezes Międzynarodowej Unii Kolarskiej, David Lappartient, złożył kondolencje rodzinie i bliskim sportowca za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Społeczność kolarska opłakuje jego stratę. Składam szczere kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i kolegom z drużyny" - napisał na platformie X.