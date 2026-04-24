​UEFA podjęła decyzję w sprawie argentyńskiego piłkarza Benfiki Lizbona Gianluki Prestianniego. Został zawieszony na sześć meczów. To kara za dyskryminujące zachowanie wobec Brazylijczyka Viniciusa Juniora w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, które uznano za homofobiczne. Jednocześnie UEFA postanowiła odroczyć wymierzanie tej kary w przypadku trzech spotkań, tłumacząc to "okresem próby" piłkarza.

Moment spięcia między Argentyńczykiem a piłkarzem Realu Madryt

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Do incydentu doszło 17 lutego br. w Lizbonie podczas pierwszego spotkania Benfiki z Realem Madryt. Stawką był awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Starcie wygrali "Królewscy" 1:0, a bramkę na wagę zwycięstwa strzelił właśnie Vinicius Junior.

"To nie był rasizm, tylko homofobia"

Chwilę później sędzia przerwał mecz na 11 minut po tym, jak Gianluca Prestianni miał rzekomo obrazić na tle rasowym Brazylijczyka. Argentyński skrzydłowy portugalskiej ekipy kilkakrotnie zasłonił usta koszulką i ręką rozmawiając z Viniciusem, który następnie zgłosił sędziemu werbalny atak ze strony Prestianniego.

Piłkarz Benfiki odrzucał oskarżenia o rasizm, argumentując, że zawodnik Realu Madryt "źle go zrozumiał". Według niektórych mediów Argentyńczyk bronił się przed UEFA, twierdząc, iż wypowiedział homofobiczne obelgi po hiszpańsku, ale nie rasistowską zniewagę.

Ostatecznie, jak stwierdzono w piątkowym oświadczeniu UEFA, komentarze Prestianniego były "dyskryminującym, tj. homofobicznym zachowaniem".

Okres próby. W ilu meczach będzie pauzował Prestianni?

Podkreślono, że trzy spośród sześciu meczów zawieszenia, jakie nałożono na Argentyńczyka, będą podlegać "dwuletniemu okresowi próbnemu, liczonemu od daty niniejszej decyzji". Prestianni już w lutym został zawieszony tymczasowo na jedno spotkanie i odbył tę karę, więc teraz nie może wystąpić jeszcze w dwóch spotkaniach.

Według UEFA mogą to być mecze reprezentacji Argentyny w mistrzostwach świata (obrońcy tytułu grają na początek z Algierią i Austrią). Jeżeli 20-letni skrzydłowy, który na razie ma tylko jeden występ w kadrze narodowej, nie zostanie powołany na mundial w Ameryce Północnej, będzie musiał odbyć karę zawieszenia w rozgrywkach klubowych UEFA.