Łotysz Martins Sesks był najszybszy na pierwszym, sobotnim odcinku specjalnym 81. Orlen Oil Rajdu Polski. Czwarty czas zanotował Mikołaj Marczyk.

Finowie Roope Korhonen i Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris) podczas samochodowego Rajdu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Szymon Gospodarczyk, pilot Mikołaj Marczyka, pytany wczoraj o sobotnią rywalizację w Rajdzie Polski stwierdził, że "na pewno będzie bardzo trudno".

Będzie piekielnie szybko, będzie dużo nieoczekiwanych skoków, nieoczywistych - analizował w rozmowie w RMF FM. To będzie na pewno bardzo duże wyzwanie dla pilotów - zapewniał.