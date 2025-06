W piątek na Warmii i Mazurach rusza 4. runda Rajdowych Mistrzostw Europy - 81. Orlen Oil Rajd Polski z bazą w Mikołajkach. W przeszłości na podium rajdu stawał już Mikołaj Marczyk, który kończy przygotowania do kolejnej edycji najważniejszej motosportowej imprezy w naszym kraju. Wystartuje w niej jako aktualny wicelider Mistrzostw Europy ERC. Na prawym fotelu nie zabraknie oczywiście Szymona Gospodarczyka. Z Mikołajem Marczykiem o 81. Orlen Oil Rajdzie Polski rozmawiał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Mikołaj Marczyk / Jarek Praszkiewicz / PAP

W tym roku walka o czołowe lokaty zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Na liście startowej mamy ponad 30 załóg w samochodach Rally2. To najmocniejsze rajdówki, które mogą startować w cyklu mistrzostw Europy ERC. Miko Marczyk pytany o głównych rywali, odpowiada krótko: Myślę, że można to podsumować w taki sposób: ze wszystkimi zawodnikami ze Skandynawii i państw bałtyckich. Do tego dodałbym Włocha Andreę Mabelliniego i Jon Armstrona z Wielkiej Brytanii - przyznaje Mikołaj Marczyk.

Mikołaj Marczyk: Rajd Polski sprawia mi przyjemność jako kierowcy RMF FM

A jak to wygląda w szczegółach. Fin Roope Korhonen to lider mistrzostw Europy ERC. Bardzo szybki jest Łotysz Martins Sesks. Na liście zgłoszeń jest także bardzo doświadczony Norweg Mads Ostberg. Ciekawostką będzie występ na mazurskich szutrach Holendra Josa Verstappena. To były kierowca F1 i ojciec Maxa Verstappena, który od blisko dekady jest niekwestionowaną gwiazdą tej dyscypliny sportu.

W tym roku organizatorzy Rajdu Polski w kwestii trasy postawili na stabilizację. Będzie wiele OS-ów, które kibice rajdów w Polsce znają bardzo dobrze. Znów będzie jednak wiele szybkich odcinków i oczywiście tradycyjnie będzie też ściganie na Arenie Mikołajki. W sumie trasa rajdu liczy w tym roku ponad 190 kilometrów. A rozegranych zostanie 14 OS-ów.

Ona jest co roku podobna. To są różne wariacje, konfiguracje, ale charakter i główny kształt tych tras się nie zmienia. Są bardzo szybkie. Myślę, że szybsze niż na rajdzie Szwecji. Głównie ścigamy się po otwartym terenie. To ofensywna trasa. W wielu momentach można jechać szybciej. Można lekko wypaść z drogi i to nie musi oznaczać końca rywalizacji. Maksymalna prędkość jazdy jest naprawdę bardzo duża. Tym razem mamy krótszy rajd niż przed rokiem, gdy na Mazurach odbywała się runda mistrzostw świata WRC. Ciekawi mnie tegoroczny OS "Pozezdrze". Nie znam go i nie wiem, czego się spodziewać - zaznacza Mikołaj Marczyk.

Szymon Gospodarczyk w roli pilota

Na prawym fotelu Skody Fabii prowadzonej przez Mikołaja Marczyka zasiądzie znów doświadczony pilot Szymon Gospodarczyk. Załoga Orlen Teamu pracuje ze sobą już od 8 lat. W 2017 roku po raz pierwszy startowali razem i to w Subaru Imprezie. Współpraca rozpoczęła się bardzo udanie, bo wywalczyli Mistrzostwo Polski w klasie open N. Szymon Gospodarczyk nie jest pilotem jedynie w klasycznych rajdach. Kilka razy na prawym fotelu zaliczył również Rajd Dakar, a to cenne doświadczanie, które chwali choćby legendarny pilot rajdowy Maciej Wisławski:

Startuje nie tylko w klasycznych rajdach, ale także w bardzo wymagających nawigacyjnie rajdach cross-country. Te rajdy czynią z niego absolutnie topowego - w tej chwili uważam - najlepszego polskiego pilota. O największej palecie wiedzy i doświadczenia - zaznaczał Maciej Wisławski.

Organizatorzy przygotowali w tym roku dla kibiców aż 35 specjalnych stref. Jak zawsze najważniejsze w czasie kibicowania załogom rajdowym jest bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek. Rajdy samochodowe to niebezpieczna dyscyplina sportu, w której wypadki się zdarzają. Dlatego kibice muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Warto pamiętać, żeby nie stać na zakrętach, bo w takich miejscach jest dużo większe prawdopodobieństwo wypadnięcia rajdówki z trasy. Trzeba też wykonywać polecenia osób zabezpieczających trasę. One mają odpowiednie instrukcje są odpowiednio zweryfikowani i wiedzą, jak należy kibicować. Nie można też przekraczać taśm zabezpieczających.

Przede wszystkim nie można zajmować pozycji na zewnętrznej części zakrętów. Tam może wypaść rajdówka albo mogą polecieć w nas kamienie. Pamiętajmy o tym, że to sport nieprzewidywalny. Nie rozkładamy się na kocach tuż przy trasie i nie siedzimy jak na pikniku. Obserwujmy rajdówki, kibicujemy na stojąco, uważnie. Bądźmy gotowi na to, że trzeba zmienić pozycję, uciec jeśli wydarzy się co niespodziewanego. Oczy dookoła głowy i dużo pokory - przypomina Mikołaj Marczyk.

81. Orlen Oil Rajd Polski to 14 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 190 kilometrów. Impreza będzie nie tylko rundą mistrzostw Europy, ale także cyklu RSMP - Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Dla fanów przygotowano 35 specjalnych, bezpiecznych i komfortowych stref kibica. Przez cały weekend relacje z trasy rajdu usłyszycie w faktach RMF FM.

Klasyfikacja generalna mistrzostw Europy ERC

1. Roope Korhonen (FIN) - 60 punktów

2. Miko Marczyk (POL) - 57

3. Mads Ostberg (NOR) - 48

4. Andrea Mabellini (ITA) - 47

5. Isak Reiersen (SWE) - 40