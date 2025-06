W tegorocznej, piątej już edycji Valvoline Rajdu Małopolski, uczestnicy i kibice mogą spodziewać się jeszcze większych emocji. Przez trzy dni, od 10 do 12 lipca, zawodnicy będą rywalizować na szesnastu odcinkach specjalnych, w tym w próbach nocnych, co stanowi nie lada gratkę dla miłośników motoryzacji. Rajd ten nie tylko zyskał status jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu motorsportowym w Polsce, ale również kandyduje do prestiżowego pucharu Europy FIA ERT. Przygotujcie się na niezapomniany weekend pełen adrenaliny i motoryzacyjnych wrażeń!

/ materiały prasowe / Rajd pełen nowości i sprawdzonych lokalizacji Rajd rozpocznie się w czwartek wieczorem w Wadowicach, skąd zawodnicy wyruszą na dwa odcinki specjalne: Chełm i Myślenice. Pierwszy z nich zaoferuje szybkie i techniczne wyzwania w lesie, a drugi - miejskie emocje ze startem na myślenickim Rynku. Piątek przyniesie trzy dobrze znane odcinki: ŻARPŁYT Barwałd, Mucharz oraz VR1 Power Run Wadowice, które zostały jednak odświeżone, aby zapewnić jeszcze więcej emocji. Sobota obfitować będzie w nowości. Trzy próby: HERN Zawoja, Maków Podhalański oraz Stryszów zostaną pokonane dwukrotnie, zakończone RMF FM Power Stage w Zawoi. Dzień zakończy koncert Zenka Martyniuka, który dodatkowo rozgrzeje atmosferę. Cztery cykle i europejskie aspiracje Valvoline Rajd Małopolski 2025 to nie tylko runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, ale również okazja dla zawodników z cyklu FIA CEZ, Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Mistrzostw Południa, by zmierzyć się na malowniczych trasach Małopolski. Dodatkowo, obecność przedstawiciela FIA świadczy o aspiracjach organizatorów do włączenia rajdu do kalendarza FIA European Rally Trophy, co z pewnością podniesie jego rangę na międzynarodowej arenie motorsportu. Atrakcje dla całej rodziny Valvoline Rajd Małopolski to wydarzenie przygotowane z myślą o całych rodzinach. Organizatorzy zapewniają, że oprócz motoryzacyjnych emocji na uczestników czekać będą miasteczka rajdowe pełne atrakcji, takich jak animacje, dmuchańce, konkursy czy symulatory. Bezpieczne strefy kibica przy odcinkach specjalnych oraz dodatkowe atrakcje i catering zadbają o komfort i dobre samopoczucie publiczności. Bezpieczeństwo i ekologia przede wszystkim Organizatorzy rajdu kładą duży nacisk na bezpieczeństwo, wprowadzając zasady, które mają na celu ochronę zarówno uczestników, jak i kibiców. Wśród nich znajdują się m.in. kibicowanie wyłącznie w wyznaczonych strefach, zakaz poruszania się po trasie przed startem załóg czy konieczność współpracy ze służbami porządkowymi. Ponadto, zachęca się do dbania o środowisko poprzez odpowiednie gospodarowanie odpadkami i zachowanie czystości w strefach kibica. Valvoline Rajd Małopolski 2025 zapowiada się jako wydarzenie, które nie tylko dostarczy niezapomnianych wrażeń wszystkim miłośnikom sportów motorowych, ale również zintegruje całe rodziny wokół wspólnego, pasjonującego hobby. To idealna okazja, by spędzić aktywnie czas, ciesząc się wspólnymi emocjami i pięknem małopolskich krajobrazów.