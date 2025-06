Koniec tajemnic. Wiemy, w jakim składzie Polska rozpocznie mecz eliminacji mistrzostw świata z Finlandią. Początek spotkania o godz. 20:45. Jego przebieg będzie można śledzić na RMF24.pl

Karol Świderski / Leszek Szymański / PAP

Michał Probierz odkrył karty. Wiadomo, w jakim składzie Biało-Czerwoni rozpoczną dzisiejsze starcie z Finlandią.

Polacy będą musieli radzić sobie bez kontuzjowanego Piotra Zielińskiego.

W ataku duet swoją Krzysztof Piątek i Karol Świderski.

Opaskę kapitana pod nieobecność Zielińskiego założy Jan Bednarek. Obrońca Southampton FC rozegrał dotychczas 68 meczów w reprezentacji, najwięcej spośród kadrowiczów zgłoszonych na liście UEFA do wtorkowego meczu.

W bramce zobaczymy natomiast Łukasza Skorupskiego.

Składy:

Finlandia: Lukas Hradecky (kapitan) - Matti Peltola, Arttu Hoskonen, Jere Uronen - Robin Lod, Kaan Kairinen, Glen Kamara, Fredrik Jensen, Miro Tenho, Oliver Antman - Joel Pohjanpalo.

Polska: Łukasz Skorupski - Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek (kapitan), Jakub Kiwior - Matty Cash, Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Jakub Moder, Nicola Zalewski - Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

Sędzia: Joao Pinheiro (Portugalia).

Czas na trzecią wygraną?

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa marcowe zwycięstwa w Warszawie w eliminacjach MŚ 2026 - 1:0 nad Litwą i 2:0 nad Maltą.

W piątek podopieczni Probierza wygrali towarzysko z Mołdawią w Chorzowie 2:0 i w Helsinkach też będą faworytami. Głównie z uwagi na bardzo słabe wyniki Finów w ostatnich miesiącach, którzy późną jesienią 2024 roku spadli do trzeciej dywizji LN (zero punktów w sześciu meczach dywizji B - z Anglią, Grecją oraz Irlandią), w marcu zremisowali z Litwą 2:2, a w sobotę ulegli u siebie Holandii 0:2, będąc drużyną zdecydowanie gorszą.

Konflikt Probierz - Lewandowski

Szanse i taktyka na mecz z Finlandią zeszły jednak na daleki plan. W niedzielę wieczorem PZPN poinformował bowiem, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, został Piotr Zieliński. W odpowiedzi napastnik Barcelony przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w kadrze narodowej.

52-letni szkoleniowiec podkreślił w poniedziałek, że decyzję o zmianie kapitana podjął z uwagi na dobro drużyny i w tej chwili jest ona najlepsza dla reprezentacji. Jak zapewnił, bierze za nią pełną odpowiedzialność.

Trzeba popatrzeć też na drugą stronę i na to, co jest dobre dla zespołu. Wierzę, że Piotrek będzie bardzo dobrym kapitanem, poniesie kadrę jeszcze dalej i z tą drużyną osiągniemy wiele - dodał.

Początek meczu na Stadionie Olimpijskim o godz. 20:45. Jego przebieg będzie można śledzić na portalu RMF24.pl.