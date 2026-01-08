Nowe badania naukowców z Singapuru i Kanady pokazują, że dzieci, które do drugiego roku życia spędzają zbyt dużo czasu przed ekranami, mogą doświadczać trwałych zmian w rozwoju mózgu. Skutki te mogą wpływać na ich zdolności poznawcze i zdrowie psychiczne nawet w wieku nastoletnim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nadmierny czas spędzany przez dzieci do 2. roku życia przed ekranami prowadzi do trwałych zmian w rozwoju mózgu, co może negatywnie wpływać na zdolności poznawcze i zdrowie psychiczne w późniejszych latach.

Największe ryzyko dotyczy właśnie pierwszych dwóch lat życia - w tym okresie mózg jest szczególnie wrażliwy na bodźce środowiskowe.

Eksperci zalecają ograniczenie ekspozycji najmłodszych dzieci na ekrany i promują wspólne aktywności, takie jak czytanie z rodzicami, które mogą łagodzić negatywne skutki.

Zespół badaczy pod kierunkiem prof. Tan Ai Peng z singapurskiej agencji A*STAR, National University of Singapore oraz McGill University w Kanadzie przeanalizował dane zebrane przez ponad dekadę wśród 168 dzieci uczestniczących w badaniu o akronimie GUSTO. Naukowcy skupili się na okresie od pierwszego do drugiego roku życia, kiedy mózg dziecka rozwija się najszybciej i jest szczególnie podatny na wpływy środowiskowe.

Dzieci, które w tym okresie spędzały więcej czasu przed ekranami niż rówieśnicy, wykazywały szybsze dojrzewanie sieci neuronalnych odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców wzrokowych i kontrolę poznawczą. Badacze sugerują, że może to być efekt intensywnej stymulacji sensorycznej, jaką zapewniają urządzenia elektroniczne.

W wieku 8,5 roku dzieci, które wcześnie miały kontakt z ekranami, potrzebowały więcej czasu na podejmowanie decyzji w testach poznawczych. W wieku 13 lat częściej zgłaszały objawy lękowe. Co istotne, podobnych skutków nie zaobserwowano u dzieci, które spędzały dużo czasu przed ekranem w wieku trzech i czterech lat, co podkreśla wyjątkową wrażliwość pierwszych dwóch lat życia.

Rola rodziców i alternatywne aktywności

Autorzy badania przypominają, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca całkowite unikanie ekranów przez dzieci do drugiego roku życia. Wcześniejsze badania tego samego zespołu wykazały, że regularne czytanie dzieciom przez rodziców może łagodzić negatywne skutki ekspozycji na ekrany. Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie ma świadomość rodziców i opiekunów oraz wybór odpowiednich praktyk wychowawczych.

Naukowcy apelują o ograniczanie czasu spędzanego przez najmłodsze dzieci przed ekranami i zachęcają do wspólnych aktywności, takich jak czytanie. Te badania dają nam biologiczne wyjaśnienie, dlaczego ograniczanie czasu przed ekranem w pierwszych dwóch latach życia jest kluczowe - podkreśla prof. Tan Ai Peng, cytowany na łamach serwisu eBioMedicine.