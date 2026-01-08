Rozmowy z Komisją Europejską w sprawie polskiego planu na wykorzystanie prawie 44 mld euro z programu pożyczkowego na dozbrojenie - SAFE - dobiegają końca. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, dzisiaj delegacja KE prowadzi w Warszawie rozmowy w tej sprawie.

Polska złożyła pod koniec listopada do akceptacji KE 139 projektów na sumę prawie 44 mld euro. Chodzi np. o działania związane z Tarczą Wschód, tankowaniem w powietrzu czy bezpieczeństwem Bałtyku. Cały program SAFE opiewa na 150 mld euro, a Polska będzie jego największym beneficjentem.

Ostatnia prosta

Dzisiejsze rozmowy z KE dotyczą finalizacji polskiego planu. Jak się dowiedziała dziennikarka RMF FM, polskie władze wysłały Brukseli przed świętami plan z poprawkami do projektów. Unijny dyplomata przekazał, że "poprawek tych nie było dużo i miały raczej charakter kosmetyczny".

Rzecznik KE odpowiedzialny za bezpieczeństwo Thomas Regnier potwierdził, że "KE prowadzi teraz z państwami członkowskimi dwustronne rozmowy na temat planów krajowych". Zaznaczył jednak, że dyskusje te "są delikatne i nie będzie wchodzić w szczegóły".

Zaliczka już w marcu?

Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że KE powinna zakończyć swoją ocenę w tym miesiącu. Regnier przekazał, że "ocena przebiega z pełną prędkością". Chodzi o to, żeby przygotować wnioski do akceptacji przez kraje członkowskie, tak aby w marcu wypłacić 15-procentową zaliczkę.

Dla wszystkich 19 uczestniczących w SAFE państw może zostać wówczas wypłacone nawet 22,5 miliarda euro. Polska może liczyć na 6,5 mld euro zaliczki.