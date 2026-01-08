​Jungle Room (Pokój Dżungli) to jedno z najbardziej rozpoznawalnych pomieszczeń w rezydencji Graceland w Memphis. Pokój urządzono w stylu polinezyjskim (Tiki). Charakteryzuje się zieloną, puszystą wykładziną na podłodze i suficie, meblami z rzeźbionego drewna egzotycznego oraz wbudowanym wodospadem z kamieni. W 1976 roku pokój został przekształcony w prowizoryczne studio nagrań. To właśnie tutaj Elvis zarejestrował materiał na swoje dwa ostatnie albumy: From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee oraz Moody Blue. W tym roku mija 50 lat od czasu dokonania tych nagrań.

Portret Elvisa Presleya w Garceland Mansion / Krzysztof Nepelski/RMF FM / RMF FM

Sesje w Jungle Room w Graceland

O kulisach ostatnich sesji nagraniowych Presleya w książce "Elvis. Wszystkie płyty króla 1966-176" pisze Mariusz Ogiegło - twórca serwisu elvispromisedland.pl.

Pod koniec stycznia 1976 roku rozpoczęto przygotowania do sesji nagraniowej, którą przyparte do muru i pozbawione nowych piosenek władze RCA zdecydowały się zaaranżować tym razem w Graceland. Przy braku najmniejszych szans na sprowadzenie Elvisa do jakiegokolwiek profesjonalnego studia nagraniowego, zorganizowanie nagrań w warunkach domowych wydawało się jedynym rozsądnym rozwiązaniem.

Po dokładnym przeanalizowaniu planów rezydencji i zapoznaniu się z rozkładem znajdujących się w niej pomieszczeń uznano, że na miejsce tymczasowego studia najlepiej będzie nadawał się przylegający bezpośrednio do kuchni pokój, który dzisiaj z uwagi na swój egzotyczny wystrój znany jest jako Jungle Room. Ściany pomieszczenia pokrywały drewniane boazerie, a podłoga wyściełana była grubym ciemnozielonym dywanem. Całości tego niecodziennego wystroju dopełniała kolekcja najdziwniejszych i najbardziej wyszukanych mebli, które miały przypominać Elvisowi o jego ukochanych Hawajach.

Na szczęście z pomocą doświadczonego inżyniera dźwięku, Briana Christiana, którego RCA ściągnęła do Graceland wprost z Nashville, wnętrze pokoju udało się przystosować do potrzeb zbliżającej się sesji. W pierwszej kolejności wyniesiono z niego wszystkie egzotyczne meble, a następnie, dla uzyskania możliwie najlepszej jakości dźwięku obłożono ściany grubymi kocami. Na czas nagrań wyłączono również szumiący wodospad. Uzyskaną w ten sposób przestrzeń wypełniły sprzęt studyjny oraz instrumenty.

Prowizoryczne studio połączono natomiast z zaparkowanym na tyłach rezydencji mobilnym studiem RCA. Po przeprowadzeniu testów końcowych, w tym testu łączności z wozem transmisyjnym, Jungle Room było gotowe do rozpoczęcia nagrań. Pracujący w nim technicy mogli śledzić przebieg sesji dzięki rozmieszczonym w Jungle Room kamerom telewizyjnym.

2 lutego 1976 roku w zaaranżowanym domowym studiu pojawili się muzycy stale towarzyszący Elvisowi - perkusista Ronnie Tutt, gitarzysta James Burton, pianista Glene D.Hardin oraz John Wilkinson, Jerry Scheff i David Briggs. Jeszcze tego samego dnia do muzyków dołączyły chórzystki Kathy Westmorland i Myrna Smith z The Sweet Inspirations oraz wokaliści z kwartetu The Stamps. W sumie, w stosunkowo niewielkim pomieszczeniu jakim było i wciąż jest Jungle Room, tłoczyło się około dwudziestu osób. Producentem nagrań był Felton Jarvis, który był odpowiedzialny za większość nagrań Presleya w latach 1966-1977, a przy tym był bliskimi przyjacielem Presleya.

"From Elvis Presley Boulevard, Memphis Tennessee" i "Moody Blue"

Po sześciu niełatwych lutowych nocach w Graceland, Felton Jarvis opuszczał słynną rezydencję z mieszanymi uczuciami i... tylko dwunastoma nowymi piosenkami. Dziesięciu z nich, dwa miesiące później, RCA użyła do skompletowania pierwszego od blisko roku nowego studyjnego albumu Elvisa "From Elvis Presley Boulevard, Memphis Tennessee". Longplay trafił do sklepów 20 kwietnia 1976 roku.

Część ówczesnych recenzentów zarzucała jej zbytnią monotonność i pesymistyczność, twierdząc przy tym, że umieszczone na niej nagrania są zbyt "smutne i melancholijne". Z drugiej jednak strony podkreślano, że album "ukazał artyzm Elvisa". Dwa tygodnie po premierze album zadebiutował w zestawieniu "Hot 200" magazynu Billboard na 183. miejscu, z którego w drugiej połowie lipca awansował na pozycję 41. Zdecydowanie lepszy wynik nagrany w Graceland longplay osiągnął na liście najpopularniejszych albumów z muzyką country, docierając w drugim tygodniu lipca do pierwszego miejsca!

By zdobyć materiał na kolejny album, jesienią 1976 roku, RCA musiała ponownie wysłać swoje mobilne studio do Graceland. Kolejna sesja w Jungle Room zaczęła się w październiku 1976 roku. Zarejestrował wtedy cztery znane kawałki: "It's Easy For You", "Way Down", "Pledging My Love" oraz "He'll Have To Go". Okazało się, że były to ostatnie nagrane przez Elvisa Presleya piosenki. 16 sierpnia 1977 roku piosenkarz zmarł na atak serca w łazience swojej posiadłości Graceland położonej na piętrze powyżej Jungle Room.

Warto posłuchać nagranych wtedy piosenek. Album Way Down In The Jungle Room to dwupłytowy album kompilacyjny Elvisa Presleya, wydany 5 sierpnia 2016 roku przez RCA Records i Legacy Recordings. To jedno z lepszych oficjalnych i ogólnodostępnych wydawnictw dokumentujących sesje nagraniowe Presleya w Jungle Room.

Urodziny Elvisa Presleya w Graceland

Jak co roku kolejne obchody 91. rocznicy urodzin Elvisa Presleya w Graceland zaplanowano na pięć dni - od 7 do 11 stycznia 2026 roku. Fani z całego świata zjechali do Memphis, aby uczestniczyć w bogatym programie wydarzeń. Jak zwykle w dzień urodzin (8 stycznia) odbywa się Ceremonia Proklamacji, czyli uroczyste ogłoszenie "Dnia Elvisa Presleya". Uczestniczą w nim przedstawiciele władz lokalnych oraz dawni współpracownicy króla, a fani mogą liczyć na tradycyjny tort urodzinowy.

Kluczowym elementem tegorocznych obchodów są przedpremierowe pokazy nowego dokumentu w reżyserii Baza Luhrmanna pt. "EPiC: Elvis Presley in Concert", który prezentuje zrekonstruowane występy Elvisa na dużym ekranie. W muzeum "Elvis: The Entertainer" otwarto nową sekcję poświęconą 70. rocznicy przełomowego dla artysty roku 1956 oraz aktualizacje związane z archiwami wykorzystanymi w filmie Luhrmanna.

W Graceland Soundstage, duża sala koncertowa na terenie Elvis Presley’s Memphis Entertainment Complex, znajdującego się naprzeciwko samej rezydencji Gracelan odbywają się wieczorne koncerty, w tym DJ Elvis Dance Party oraz występy artystów interpretujących utwory z legendarnej sesji w Jungle Room z 1976 roku.

Panel "Conversations on Elvis" umożliwi fanom wysłuchanie historii osób, które znały go najlepiej, zaś codziennie w godzinach 7:30-8:30 rano fani mogą bezpłatnie odwiedzić Ogród Medytacji (Meditation Garden), gdzie spoczywa Elvis i członkowie jego rodziny. Tradycyjnie fani gromadzą się przy bramach Graceland w noc poprzedzającą urodziny, aby o północy wspólnie odśpiewać "Happy Birthday".

W Polsce fani Elvisa tradycyjnie spotykają się na okolicznościowych koncertach. We Wrocławiu odbędzie się koncert "Elvis Presley Birthday Tribute by Kuba Kęsy". Zaplanowano również widowisko "Elvis żyje! czyli Królowie Rock'n'rolla". W Sosnowcu odbędzie się "Elvis Show" - koncert zespołu The King's Friends, zaś w Warszawie na początku lutego Projekt GraceBand - Elvis Legend planuje koncerty upamiętniające artystę.

Tradycyjnie największe obchody urodzin Króla organizowane są w Krakowie. Fan Club Elvisa Presleya "Moody Blue" oraz "Polska Mafia Elvisa Presleya" organizują oficjalny event urodzinowy. Natomiast najbardziej prężny Królewski Krakowski Fanklub Elvisa Presleya "Elvis w Krakowie" zaprasza fanów na zorganizowany wraz z Klubem Sportowym Podwawelski turniej taneczny "Elvis CUP" oraz after party z koncertem Jacka Masłonia - utalentowanego naśladowcy Elvisa Presleya.

