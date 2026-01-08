W Krakowie gwałtownie rośnie liczba młodych bezrobotnych. Najnowszy raport Grodzkiego Urzędu Pracy pokazuje, że pod koniec III kwartału 2025 roku bez pracy pozostawało niemal 2,3 tys. osób do 30. roku życia – o blisko 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według najnowszego raportu Grodzkiego Urzędu Pracy na koniec września 2025 roku w Krakowie zarejestrowanych było 2 290 bezrobotnych osób do 30. roku życia. To aż o 37,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Młodzi stanowią obecnie 17,8 proc. wszystkich bezrobotnych w mieście.

Rekordowy wzrost bezrobocia wśród młodych

Eksperci wskazują, że wzrost bezrobocia w tej grupie wiekowej to efekt kilku nakładających się trendów.

"Wzrost bezrobocia wśród osób do 30. roku życia w Krakowie jest efektem kilku nakładających się trendów. Miasto od kilku lat traci część centrów usług wspólnych, które pełniły rolę naturalnego wejścia na rynek pracy dla absolwentów i młodych specjalistów. Jednocześnie postępująca automatyzacja i wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji ograniczają liczbę stanowisk typu entry-level" - komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.

"To nie oznacza, że Kraków staje się nieprzyjazny dla młodych, ale że próg wejścia na rynek pracy wyraźnie się podniósł – pracodawcy oczekują dziś kompetencji i doświadczenia, których sam system edukacji często jeszcze nie dostarcza. W efekcie młodzi dłużej szukają pracy albo rozważają relokację. To statystycznie widać już we wzroście bezrobocia w tej grupie wiekowej" – dodaje ekspert.

Pokolenie Z na rynku pracy

Raport podkreśla, że młodzi bezrobotni to coraz częściej osoby z wyższym wykształceniem, ale bez doświadczenia zawodowego.

Utrudnia to płynne wejście na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Dla przedstawicieli pokolenia Z szczególnie ważne są: docenienie, dobra atmosfera, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wspierający styl zarządzania.

W latach 2021–2025 osoby do 30. roku życia stanowiły ponad jedną trzecią beneficjentów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponad 75 proc. tych firm nadal działa, a osoby, które zakończyły działalność, rzadko wracają do rejestru bezrobotnych.

Więcej zwolnień grupowych i mniej ofert pracy

Na koniec września 2025 roku w Krakowie zarejestrowanych było w sumie 12 878 bezrobotnych, co oznacza wzrost o niemal 23 proc. rok do roku. Stopa bezrobocia wyniosła 2,5 proc.

W tym samym czasie 29 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych, które objęły 3 903 osoby – to wzrost o ponad 80 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najwięcej zwolnień dotyczyło branży IT oraz działalności naukowej i technicznej. We wrześniu liczba ofert pracy spadła o ponad połowę w stosunku do poprzedniego roku.

Autorzy raportu podkreślają, że wzrost bezrobocia wynika głównie ze zmian legislacyjnych i reformy urzędów pracy, a nie pogorszenia sytuacji gospodarczej.

"Krakowski rynek pracy pozostaje relatywnie stabilny, jednak rosnąca liczba zgłoszeń planowanych zwolnień grupowych pokazuje, że wiele firm przechodzi procesy reorganizacyjne. To sygnał, który wymaga uważnego monitorowania w kolejnych kwartałach" – czytamy w raporcie.