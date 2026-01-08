"Liczę, że prezydent Nawrocki skończy pięciomiesięczną politykę sabotażu działań rządu, zwłaszcza w sprawach, które są dla państwa polskiego w tej chwili najważniejsze, czyli w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Bosacki, wiceszef MSZ i poseł Koalicji Obywatelskiej. W piątek Donald Tusk ma się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim. Czy będzie przełom w relacjach?

Wideo youtube

Premier Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni. Spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w piątek.

Tematem rozmów będą też spory o nominacje ambasadorskie, w tym kandydatury Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Czy MSZ jest gotowe do ustępstw, by zażegnać spór o ambasadorów?

Liczę, że prezydent Nawrocki skończy pięciomiesięczną politykę sabotażu działań rządu, zwłaszcza w sprawach, które są dla państwa polskiego w tej chwili najważniejsze, czyli w sprawach zagranicznych i bezpieczeństwa - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Bosacki, wiceszef MSZ i poseł Koalicji Obywatelskiej.

Stwierdził, że prezydent unika kontaktu z przedstawicielami ministerstwa spraw zagranicznych.

Od równo trzech miesięcy prezydent Nawrocki nie odpowiada na propozycję kompromisu w sprawie ambasadorów sformułowaną na piśmie przez ministra Sikorskiego po osobistej zresztą rozmowie między oboma panami. Miejmy nadzieję, że tego typu działania sabotujące się skończą - dodał.

Bosacki: Konstytucja jest jasna

Prowadzący Tomasz Terlikowski przywołał warunki podpisania przez prezydenta kompromisu dot. ambasadorów, które przedstawił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Chodzi o uzasadnienie powodów zakończenia misji 50 ambasadorów, których odwołał minister Sikorski, i powrót do praktyki sprzed 30 lat zakładającej, że to prezydent obsadza placówki i finalnie decyduje w tej sprawie.

Z każdym tygodniem i miesiącem trwania tego sabotażu ze strony prezydenta jego ludzie wymyślają nowe pseudowarunki. Konstytucja jest jasna: prezydent podpisuje wnioski sformułowane przez ministra spraw zagranicznych w imieniu rządu i podpisane przez premiera. Nic tutaj się nie zmienia. Konstytucja, której musimy przestrzegać, jasno to określa. Żadnego powrotu do tego, co proponowała Mała Konstytucja 30 lat temu, oczywiście nie ma - skomentował Bosacki.

Pytany, czy MSZ nie zmieni w tej sprawie zdania, podkreślił, że "minister Sikorski jest skłonny do daleko idącego kompromisu", który sformułował już dwukrotnie - w bezpośredniej rozmowie z prezydentem i na piśmie wysłanym do Kancelarii Prezydenta.

To jest daleko idący kompromis po to, żeby państwo polskie było godnie reprezentowane w kluczowych sprawach dla naszego bezpieczeństwa. (...) Nie bardzo rozumiem warunki (przedstawione przez Marcina Przydacza); zresztą on nie ma żadnych kompetencji, żeby stawiać rządowi warunki. Sprawa jest jasna: prezydent powinien podpisywać wnioski sformułowane przez rząd.

"Nie ma czegoś takiego jak placówki prezydenckie"

Marcin Bosacki nie zgodził się również ze słowami Marcina Przydacza, który stwierdził, że część placówek dyplomatycznych "jest priorytetem prezydenta".

To bzdura. Nie ma czegoś takiego jak placówki prezydenckie - komentował. Nie ma czegoś takiego jak dwie polityki zagraniczne Polski. Za politykę zagraniczną odpowiada zgodnie z Konstytucją rząd, a pan prezydent w niektórych formatach reprezentuje, np. na radach NATO, zgodnie z uzusem, nikt tego nie zamierza zmieniać.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.