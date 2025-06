Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska w Popołudniowej rozmowie RMF FM odniosła się do kwestii renegocjowania umowy koalicyjnej, co proponuje m.in. marszałek Sejmu. "Szymon Hołownia jest trochę w niekonsekwencji z samym sobą, bo wielokrotnie oznajmiał, że dochowa tej umowy i zrezygnuje z fotela marszałka. Nie wiem, co teraz się stało, że próbuje się z tego wycofać" - stwierdziła.

Posłanka podkreśliła, że marszałkowi Sejmu chodzi o "niedotrzymanie umowy". Tylko on chciałby to nazwać zmianą - oceniła. Będzie rewolucja w rządzie? Anna Maria Żukowska powątpiewa Przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy skomentowała na antenie RMF FM zaplanowane na środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Uważam, że to jest dosyć typowe działanie polityczne w takich okolicznościach, gdy chce się potwierdzić większość w parlamencie – odpowiedziała. Dopytywana o to, jaki jest sens głosowania wotum zaufania dla rządu, który za dwa miesiące może przejść rekonstrukcję, odpowiedziała, że "rząd będzie". Czytam bardzo sensacyjne doniesienia o nowym kształcie tego rządu. Ja bym jeszcze poczekała z ocenami, czy rzeczywiście to będzie tak potężna rewolucja – wskazała. Zagranie PR-owskie? Żukowska wyraziła też przekonanie, że głosowanie nad wotum zaufania dla obecnego rządu powinno zostać przegłosowane na poprzednim posiedzeniu Sejmu. To jest pewna formuła polityczna przewidziana w polskiej konstytucji, żeby potwierdzić, że poszczególni posłowie nadal darzą go (premiera - przyp. red.) zaufaniem – oceniła, pytana, czy ze strony premiera jest to "zagranie PR-owskie". Ilu ministrów straci Lewica? Anna Maria Żukowska odpowiada Rozmówczyni Piotra Salaka odniosła się także do kwestii ewentualnych obaw o utratę stanowisk ministerialnych po przeprowadzonej rekonstrukcji rządu. Jak podkreśliła, Lewica nie powinna stracić żadnego ministra. Bo bez naszych ministrów ten rząd miałby ogromne problemy, by sobie poradzić. Nie będę spekulować. To jest pisanie palcem po wodzie - stwierdziła. Zasugerowała, że rekonstrukcją mogą zostać objęci wiceministrowie. A czy główni ministrowie się zmienią? Nie ma w tej chwili decyzji w tej sprawie – stwierdziła.

