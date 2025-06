Donald Tusk użył sformułowania "poważna ekipa" w kontekście politycznym, odnosząc się do swojego rządu i zespołu współpracowników, by podkreślić ich kompetencje oraz gotowość do realizacji ambitnych celów. Wyrażenie to pojawiło się m.in. podczas exposé Donalda Tuska w Sejmie 12 grudnia 2023 roku. Tusk mówił wtedy o konieczności poważnego podejścia do spraw państwowych i zaznaczył, że jego gabinet to "poważna ekipa", która ma odbudować zaufanie do instytucji państwa i sprostać oczekiwaniom społecznym.

Ciąg dalszy awantury o głosy

We wtorek premier odpowiedział na poniedziałkowe alarmistyczne oświadczenie prezydenta, w którym ten zasugerował, że rząd może próbować unieważnić legalne wybory w Polsce. Andrzej Duda wezwał do sprzeciwu wobec koalicji rządzącej. "Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski!" - pisał prezydent.

Tusk skrytykował te słowa, mówiąc, że są "niestosowne i głupie". Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek z liderów naszej koalicji próbował wzniecić niepokój albo podważyć wynik wyborów. Staramy się raczej w sposób spokojny i racjonalny postępować tak, jak mówi o tym konstytucja, Kodeks wyborczy i zwykła ludzka przyzwoitość - powiedział Tusk.