W najnowszym sondażu Koalicja Obywatelska traci, a Prawo i Sprawiedliwość zyskuje. W siłę rośnie również Konfederacja Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun. Niewykluczone zatem, że - biorąc pod uwagę obecne wyniki - władzę w przyszłym Sejmie przejmie szeroki blok prawicowy.

W najnowszym sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,9 proc. poparcia, przed PiS (25,9 proc.) i Konfederacją (11,2 proc.).

Do Sejmu weszłyby także Konfederacja Korony Polskiej oraz Lewica. Partia Razem, PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Przy takich wynikach możliwe byłoby utworzenie rządu przez szeroki blok prawicowy, jeśli doszłoby do porozumienia między PiS a Konfederacjami.

Na pierwszym miejscu w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski uplasowała się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,9 proc. poparcia (spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu z analogicznym badaniem z grudnia ub.r.).

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z 25,9 proc. głosów (wzrost o 0,8 pkt proc.). Podium zamyka Konfederacja z poparciem rzędu 11,2 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 9,7 proc. poparcia (wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Lewica, notując 8,2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Kto poza Sejmem?

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem (4,4 proc.), która notuje jednak największy wzrost poparcia ze wszystkich partii uwzględnionych w sondażu - 2 pkt proc. Do Sejmu nie weszłyby również PSL (3,2 proc. ze spadkiem o 1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 (2 proc. ze wzrostem o 1 pkt proc.).

Spośród badanych 4,5 proc. zadeklarowało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" (jest to spadek o 3,2 pkt proc.).

Wirtualna Polska zauważa, że przy zachowaniu takiego poparcia przy urnach przyszły Sejm składałby się z 182 posłów KO, 149 posłów PiS i 53 posłów Konfederacji. Ponadto 43 mandaty przypadłyby Konfederacji Korony Polskiej oraz 33 Lewicy.

"W takim układzie władzę w Polsce mógłby przejąć szeroki blok prawicowy - o ile oczywiście doszłoby do porozumienia między PiS a środowiskiem obu Konfederacji" - czytamy.

Frekwencja

Jeszcze słówko o frekwencji - z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że udział w wyborach deklaruje 57,9 proc. respondentów, gdzie 50,9 proc. jest zdecydowanie na tak, a 7 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Z kolei brak udziału w wyborach deklaruje 38,4 proc. pytanych. Zdecydowanie na nie jest 24,8 proc., raczej nie - 13,6 proc.