Lindsey Graham o decyzji Donalda Trumpa poinformował we wpisie na platformie X. Wynika z niego, że uzyskał on zgodę prezydenta USA na dalsze procedowanie projektu.
"To dobry moment, bo Ukraina idzie na ustępstwa w imię pokoju, a Putin tylko gada, wciąż zabijając niewinnych. Ten projekt ustawy pozwoli prezydentowi Trumpowi ukarać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę napędzającą machinę wojenną Putina" - napisał polityk.