Dodał, że ustawa pozwoli prezydentowi wywrzeć ogromny nacisk na kraje jak Chiny, Indie i Brazylia, aby zachęcić je do zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy. "Liczę na silne głosowanie ponadpartyjne, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu" - dodał.

Amerykański przywódca w niedzielę sygnalizował poparcie dla inicjatywy Grahama, która - choć popierana przez 85 ze 100 senatorów - tkwi w senackiej komisji aż od kwietnia 2025 roku. Brak procedowania projektu wynikał z faktu, że zgody nie wyrażał Trump. Graham i inni republikańscy politycy już wcześniej kilkakrotnie ogłaszali, że uzyskali zgodę prezydenta, lecz Trump wycofywał się później z poparcia.

Sankcje na Rosję. Co przewiduje projekt ustawy?

Projekt przewiduje dodatkowe sankcje na Rosję, w tym na firmy naftowe, sektor bankowy oraz "flotę cieni", a także cła w wysokości do 500 procent na towary z państw kupujących rosyjskie surowce. Jeden z tankowców z rosyjskiej "floty cieni", M/T Sophia, objęty sankcjami jeszcze przez administrację Joe Bidena, został w środę zajęty przez siły USA na Morzu Karaibskim w ramach blokady Wenezueli.

Z kolei w grudniu politycy w obydwu partii w Izbie Reprezentantów zapowiedzieli, że w styczniu wymuszą głosowanie nad analogicznym, choć zmienionym projektem ustawy sankcyjnej. Wersja w Izbie nie mówi o 500-procentowych cłach, lecz o obowiązkowych sankcjach. Nowy pakiet miałby zakazywać Amerykanom inwestowania w Rosji i zawierania transakcji z rosyjskimi podmiotami oraz zamknąć lukę w sankcjach pozwalającą na import rosyjskiej ropy przetwarzanej przez rafinerie w innych krajach, m.in. w Indiach.

Pytany zaś w środę o sprawę przez PAP kongresmen demokratów Mike Quigley z proukraińskiego zespołu parlamentarnego Ukraine Caucus mówił, że choć w grudniu był optymistą co do szans przyjęcia ustawy sankcyjnej, teraz tego optymizmu już nie ma. Zbieramy podpisy, będę robił, co tylko będę mógł, żeby do tego doszło, ale muszę przyznać, że jestem pesymistą - powiedział polityk.

Rozmowa ta miała jednak miejsce przed ogłoszeniem Grahama "zielonego światła".