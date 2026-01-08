Niecodzienna sytuacja w Wejherowie. 43-letnia kobieta przypadkowo wjechała samochodem typu pickup w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Za swoje nieumyślne zachowanie została ukarana wysokim mandatem.
Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, do zdarzenia doszło w środę wieczorem w Wejherowie (woj. pomorskie). 43-letnia kobieta, będąc pasażerką samochodu typu pickup, została sama w pojeździe.
Jak informuje policja, auto wyposażone było w automatyczną skrzynię biegów.
W pewnym momencie, przez przypadek, kobieta uruchomiła pojazd, który ruszył do przodu i staranował wjazd przeznaczony dla karetek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Funkcjonariusze podkreślają, że nie doszło do celowego działania ze strony kobiety.
Za nieumyślne spowodowanie zagrożenia i uszkodzenie infrastruktury szpitalnej 43-latka została jednak ukarana mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.
Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu obiektów użyteczności publicznej oraz o rozwagę podczas korzystania z pojazdów, zwłaszcza tych wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów.