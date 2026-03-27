Pod nieobecność Kacpra Tomasiaka najlepszym skoczkiem w polskiej ekipie w piątek w słoweńskiej Planicy okazał się Piotr Żyła. Zajął 29. miejsce. Aleksander Zniszczoł był 36., a Kamil Stoch 38. Konkurs wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Austriak Stephan Embacher podczas skoku w Planicy. / Grzegorz Momot / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Piotr Żyła zajął 29. miejsce, Aleksander Zniszczoł był 36., a Kamil Stoch 38. w piątkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Słoweniec Domen Prevc odniósł 14. zwycięstwo w sezonie. Za nim uplasowali się Japończyk Ren Nikaido i Austriak Daniel Tschofenig.

Żyła w pierwszej serii skoczył 209 m i otrzymał notę 190,7 pkt. Zniszczoł uzyskał 194,5 m i 173,4 pkt, a Stoch - 193 m i 170,8 pkt. Do finału awansowało 30 zawodników. W drugiej serii Żyła oddał skok na 210,5 m i łącznie zgromadził 376 pkt.

Startujący ze skróconego rozbiegu Prevc osiągnął odległości 232,5 m i 230,5 m. Triumfował notą 471,4 pkt. Drugi Nikaido stracił do zwycięzcy 20,1 pkt po skokach na 232 m i 233 m. Trzeci Tschofenig skoczył 221,5 m i 233,5 m, co dało mu 443,5 pkt.

Upadek Embachera

Austriak Stephan Embacher w drugiej serii oddał najdłuższy skok, długości 240 m, ale nie ustał tej próby. Po jego upadku konkurs przerwano na kilka minut. Zawodnikowi nie stało się nic poważnego, wstał o własnych siłach. Mimo słabych not za styl zajął 11. miejsce.

Do Planicy nie pojechał nasz najlepszy skoczek w tym sezonie - Kacper Tomasiak. Trzykrotny medalista olimpijski w skokach narciarskich przewrócił się w niedzielę na mamuciej skoczni w Vikersund. Trener kadry Maciej Maciusiak zdecydował, że młody skoczek powinien odpocząć .

Pożegnanie ze Stochem

Słoweńska Planica to ostatni przystanek w karierze jednego z najlepszych polskich sportowców w historii - Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich często podkreślał, że jest to jedno z jego ulubionych miejsc w Pucharze Świata.

W sobotę od 9.30 zaplanowano rywalizację, a w niedzielę o 9.00 ostatni konkurs sezonu, z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej. Obecnie Stoch zajmuje w niej 31. miejsce, ale w Planicy nie ma kilku wyprzedzających go skoczków, m.in. Tomasiaka.