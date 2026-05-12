Naukowcy z University of California - Riverside oraz Weizmann Institute of Science w Izraelu proponują innowacyjne podejście do poszukiwania życia poza Ziemią, które może zrewolucjonizować sposób interpretowania danych z misji kosmicznych. Wyniki ich badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Astronomy" sugerują, że to nie sama obecność konkretnych, pojedynczych cząsteczek, lecz ich statystyczny rozkład może stanowić najbardziej wiarygodny ślad istnienia życia na innych planetach.

Schemat Układu Słonecznego / NASA / Materiały prasowe

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Dotychczasowe poszukiwania życia w Układzie Słonecznym i poza nim koncentrowały się głównie na próbach detekcji obecności konkretnych cząsteczek, takich jak aminokwasy czy kwasy tłuszczowe, które są niezbędne dla funkcjonowania organizmów na Ziemi. Jednak wiele z tych związków może powstawać także w procesach niebiologicznych, co utrudnia jednoznaczną interpretację wyników badań. Przykłady takich cząsteczek wykryto już w meteorytach czy w eksperymentach laboratoryjnych symulujących warunki panujące w przestrzeni kosmicznej.

Zespół badawczy pod kierunkiem Fabiana Klennera, profesora nauk planetarnych na UC Riverside oraz Gideona Yoffe z Weizmann Institute of Science, zaproponował zupełnie nowe podejście. Zamiast skupiać się na obecności pojedynczych cząsteczek, naukowcy postanowili zbadać, czy życie pozostawia po sobie charakterystyczne uporządkowanie wśród wielu różnych związków chemicznych.

"Ziemska" logika może działać także gdzie indziej

Inspiracją dla nowej metody okazały się techniki stosowane w ekologii, gdzie do opisu różnorodności biologicznej wykorzystuje się dwa kluczowe parametry: liczbę różnych gatunków oraz stopień, w jakim poszczególne gatunki są reprezentowane. Badacze postanowili przenieść tę logikę na grunt chemii pozaziemskiej i przeanalizowali rozkład aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych w ponad stu różnych próbkach, od mikroorganizmów i gleb, przez skamieniałości, aż po meteoryty i próbki eksperymentalne.

Okazało się, że próbki pochodzenia biologicznego wykazują znacznie większą różnorodność i bardziej równomierny rozkład aminokwasów niż próbki niebiologiczne. Co ciekawe, w przypadku kwasów tłuszczowych sytuacja była odwrotna, to próbki niemające z życiem nic wspólnego cechowały się bardziej równomiernym rozkładem tych związków niż próbki biologiczne.

Gejzery na biegunie południowym księżyca Saturna, Enceladusa / NASA/JPL/Space Science Institute / Materiały prasowe

Największym zaskoczeniem dla naukowców była skuteczność tej, w gruncie rzeczy, prostej metody. Analiza statystyczna pozwoliła nie tylko z dużą precyzją odróżnić próbki biologiczne od niebiologicznych, ale także uchwycić stopień zachowania materiału biologicznego, od świeżych próbek po silnie zdegradowane. Nawet w przypadku skamieniałych jaj dinozaurów, które były analizowane w ramach badań, udało się wykryć subtelne ślady typowe dla życia.

Dotychczas zebrane dane czeka rewizja?

To odkrycie otwiera nowe możliwości w interpretacji danych z misji kosmicznych, takich jak te prowadzone na Marsie lub w rejonie księżyców Europa, czy Enceladus. Współczesne sondy i łaziki są wyposażone w zaawansowane instrumenty do analizy chemicznej, jednak dotychczasowe metody interpretacji wyników były ograniczone własnie przez trudności w rozróżnieniu związków pochodzenia biologicznego od tych powstałych w wyniku procesów abiotycznych.

Zespół badawczy podkreśla, że żadna pojedyncza metoda nie jest w stanie jednoznacznie potwierdzić istnienia życia poza Ziemią. Kluczowe znaczenie ma tu zestawienie wielu niezależnych dowodów, które muszą być interpretowane w kontekście geologicznym i chemicznym danego środowiska planetarnego. Nowa metoda oparta na analizie statystycznej różnorodności i równomierności rozkładu cząsteczek może jednak stać się jednym z najważniejszych narzędzi w arsenale przyszłych misji badawczych.

Autorzy badań są przekonani, że ich podejście może być już teraz wykorzystane do analizy danych zebranych przez istniejące i planowane misje kosmiczne, bez konieczności stosowania specjalistycznych, nowych instrumentów. Jeśli różne techniki badawcze będą wskazywać na te same wnioski, szanse na odkrycie życia poza Ziemią znacząco wzrosną.