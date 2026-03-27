Po szesnastu latach od tragicznej śmierci kuratorki sądowej Pauliny Ozgi w Michałowie, śledczy z wrocławskiego Archiwum X wracają do jednej z najbardziej wstrząsających i niewyjaśnionych spraw w regionie. Nowoczesne metody badań laboratoryjnych oraz nowe zeznania świadków dają nadzieję na przełom w śledztwie i ustalenie tożsamości sprawcy brutalnego zabójstwa.

fot. dolnoslaska.policja.gov.pl / Shutterstock

Powrót do sprawy sprzed lat

W marcu 2010 roku mieszkańców Michałowa w powiecie średzkim wstrząsnęła wiadomość o brutalnym zabójstwie 28-letniej kuratorki sądowej Pauliny Ozgi. Kobieta, wykonując swoje obowiązki, została zwabiona podstępem na miejsce, gdzie czekał na nią oprawca. Mimo upływu lat sprawca tej zbrodni wciąż pozostaje nieznany, a sprawa nie doczekała się finału przed sądem. Teraz, po szesnastu latach, do śledztwa wracają funkcjonariusze z wrocławskiego Archiwum X, specjalizujący się w rozwiązywaniu niewyjaśnionych spraw kryminalnych.

Tragiczny wieczór w Michałowie

16 marca 2010 roku około godziny 19:00 Paulina Ozga otrzymała telefon z informacją o potencjalnym zagrożeniu dla dziecka w jednej z rodzin objętych jej kuratelą. Z troski o dobro dziecka natychmiast udała się na miejsce. Nie wiedziała, że będzie to jej ostatnia interwencja. Tuż przed wejściem do domu została brutalnie zaatakowana stalowym prętem, a następnie przeciągnięta do pomieszczenia gospodarczego, gdzie sprawca pozbawił ją życia. Według ustaleń śledczych, zabójca planował ukryć ciało w wykopanym dole, jednak został spłoszony przez domownika, który usłyszał hałasy.

Opinia biegłych sądowo-lekarskich nie pozostawia wątpliwości co do brutalności ataku. Paulina Ozga zmarła w wyniku licznych i ciężkich obrażeń głowy, a charakter ran wskazuje na tzw. "overkill" - zadanie ofierze znacznie większej liczby ciosów, niż było to konieczne do spowodowania śmierci. Taki sposób działania może świadczyć o silnych emocjach i osobistych motywach sprawcy. Śledczy od początku podejrzewali, że morderca należał do kręgu osób znanych zamordowanej kuratorce.

Nowe technologie, nowe możliwości

Choć przez lata nie udało się postawić nikogo w stan oskarżenia, zabezpieczone na miejscu zabójstwa ślady mogą dziś okazać się kluczowe. Rozwój nauki i nowoczesnych badań laboratoryjnych pozwala na ponowną analizę materiału dowodowego, w tym śladów biologicznych, które wcześniej nie mogły być w pełni wykorzystane. Policja dysponuje również materiałem porównawczym od osób objętych śledztwem, co zwiększa szanse na identyfikację sprawcy.

Nowe przesłuchania i apel do społeczeństwa

W ramach wznowionego śledztwa funkcjonariusze Archiwum X przeprowadzili już pierwsze przesłuchania świadków, którzy przekazali dotąd nieznane informacje. Nowe tropy mogą nadać sprawie zupełnie nowy kierunek. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat wydarzeń z marca 2010 roku lub osób mogących mieć związek ze sprawą, o kontakt mailowy lub telefoniczny. Każda, nawet pozornie błaha wskazówka, może okazać się kluczowa dla rozwiązania tej tragicznej zagadki.

Nadzieja na sprawiedliwość po latach

Sprawa zabójstwa Pauliny Ozgi przez lata pozostawała jedną z najbardziej poruszających i tajemniczych zbrodni na Dolnym Śląsku. Dzięki determinacji śledczych i postępowi technologicznemu pojawiła się realna szansa na odnalezienie sprawcy i postawienie go przed wymiarem sprawiedliwości. Policja nie ustaje w wysiłkach, by po latach przywrócić poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości rodzinie zamordowanej kuratorki oraz całej lokalnej społeczności.

Kontakt dla osób posiadających informacje: