Niespodziewany ruch Brukseli. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Stawia temu krajowi ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków albo import produktów mięsnych zostanie wstrzymany.

Brazylijskie krowy na pastwisku / Shutterstock

Rzeczniczka Komisji Europejskiej potwierdza w rozmowie z RMF FM, że od września 2026 roku Brazylia będzie miała zakaz eksportu do UE zwierząt i ich produktów, a więc wołowiny, drobiu, jaj czy miodu.

UE zdecydowała dzisiaj, że Brazylia nie znajdzie się na unijnej liście krajów, które mogą eksportować do UE, bo spełniają unijny zakaz stosowania u zwierząt antybiotyków przeznaczonych dla ludzi i antybiotyków w celu przyspieszenia wzrostu. "Dzisiaj kraje UE przyjęły nową listę krajów i nie znalazła się na niej Brazylia" - przekazała dziennikarce RMF FM rzeczniczka KE Eva Hrnčířová.

KE wysyła sygnał w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego

"UE właśnie wysyła Brazylii polityczny i handlowy sygnał, że nie wystarczy być rolniczym gigantem, trzeba jeszcze spełniać europejskie standardy, żeby sprzedawać do UE" - komentuje na portalu społecznościowym Jacek Zarzecki, producent z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

Chodzi o unijne przepisy "One Health" (Jedno Zdrowie), które mają powstrzymać narastającą antybiotykooporność - jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego XXI wieku. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, które w pełni wejdzie w życie 3 września 2026 roku, do UE nie nie może wjechać żaden produkt od zwierząt, którym podawano antybiotyki w celu stymulacji wzrostu lub u których stosowano leki zarezerwowane wyłącznie dla medycyny ludzkiej.

Mimo długich negocjacji, Brazylia - gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa - nie zdołała dostosować swojego systemu nadzoru do tych wymogów. Komisja potwierdza, że Brazylia nie została ujęta na liście krajów uprawnionych do eksportu. Oznacza to, że z dniem 3 września 2026 r. kraj ten traci możliwość wysyłania do UE towarów takich jak wołowina, konie, drób, jaja, produkty akwakultury, miód i jelita naturalne - przekazała rzeczniczka.

Co musi zrobić Brazylia, aby wrócić na rynek UE?

Aby znaleźć się na liście krajów upoważnionych, Brazylia musi zagwarantować zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM Hrnčířová. Innymi słowy: aby mięso trafiło na unijny rynek, zwierzęciu nie można nigdy podać antybiotyku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że Brazylię wielokrotnie proszono o zapewnienie niezbędnych gwarancji i wdrożenie skutecznych środków w celu zapewnienia, że każdy produkt, który zamierza eksportować do Unii, jest zgodny z wymogami Unii.

Termin, w którym Brazylia może ostatecznie zostać dodana do listy niektórych towarów eksportowych, będzie zależał od dwóch czynników: czasu potrzebnego na wdrożenie niezbędnych środków (np. zmian w przepisach, kontroli) oraz od cykli produkcyjnych danych produktów w celu zagwarantowania pełnej zgodności z wymogami dotyczącymi długości życia (chodzi o potrzebę pewności, że zwierzęta eksportowane lub zwierzęta, od których pochodzą eksportowane produkty, nigdy nie otrzymywały tych środków przeciwdrobnoustrojowych).

Dlaczego zakaz wchodzi dopiero od września?

KE wyjaśnia, że trzeba było przyjąć kilka aktów prawnych i dać firmom okres przejściowy na dostosowanie.

"Także nasi importerzy muszą się dostosować" - usłyszała dziennikarka RMF FM. Chodzi na przykład o dosyć spore kontyngenty wołowiny premium (tzw. kwota Hilton - 50 tys. ton), która od 1 maja może wjeżdżać do UE z zerowym cłem.

Unia musi działać zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi. Zobowiązania te obejmują powiadomienia i okresy przejściowe - mówi rzeczniczka KE.

KE tłumaczy, że taki właśnie harmonogram przyjęto podczas rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z Parlamentem Europejskim i Radą UE. To podejście, a także harmonogram wdrażania, zostały zatem wspólnie uzgodnione - słyszymy.

Brazylii była już tymczasowo na liście

Lista została sporządzona na podstawie pisemnych gwarancji zgodności z wymogami Unii, przedłożonych przez właściwe organy państw trzecich i ocenionych przez Komisję.

Brazylia, podobnie jak inne państwa trzecie, które przedstawiły Komisji takie gwarancje, została tymczasowo wpisana na listę w 2024 r. na podstawie wstępnych informacji przekazanych wówczas przez ten kraj. Stało się jednak jasne, że Brazylia nie wdrożyła niezbędnych środków w celu wdrożenia wymaganych gwarancji dożywotnich do 3 września 2026 r. Zgodnie z przepisami prawa oznacza to, że Brazylia nie może już znajdować się na liście państw trzecich upoważnionych do eksportu do UE.