Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało oficjalną notę do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, domagając się szczegółowych wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych i okoliczności wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. W niedzielę media obiegły informacje, że były minister sprawiedliwości znajduje się obecnie w Stanach Zjednoczonych.

MSZ wysłało oficjalną notę do ambasady USA w Warszawie.

Polska strona domaga się wskazania podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało oficjalną notę do Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. W dokumencie polska dyplomacja zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Resort oczekuje szczegółowych informacji na temat dokumentu podróży, który pozwolił byłemu ministrowi sprawiedliwości przekroczyć granicę USA, a także daty jego przyjazdu do tego kraju.

Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - oświadczył Maciej Wewiór.

Uważamy, że nasz obywatel, tak jak każdy inny polski obywatel, powinien zmierzyć się z zarzutami, jakie na nim ciążą. I należy tutaj unikać mieszania polityki z kwestiami związanymi z postępowaniem prawnym - podkreślił rzecznik MSZ i dodał jednocześnie, że "są osoby które chcą upolitycznić ten proces".

Zaznaczył, że kwestie związane z Ziobrą nie mają związku z bardzo dobrymi relacjami Polski i USA oraz nie powinny mieć na nie wpływu.

Departament Stanu USA odmawia

Departament Stanu USA odmówił w poniedziałek określenia, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.

Rzecznik MSZ podkreślił, że ta odpowiedź stanowiła odpowiedź na pytanie dziennikarzy. My jednak jesteśmy instytucją reprezentującą państwo i liczymy na to, że dostaniemy odpowiedź i będziemy wiedzieli, na jakich dokumentach Zbigniew Ziobro wjechał do USA - powiedział Wewiór.

Przypomniał, że w połowie kwietnia MSZ zwracało się do strony amerykańskiej, przypominając, że dwaj obywatele polscy, Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski — przebywający wówczas na Węgrzech - są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych.

Ziobro w USA

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, jest objęty śledztwami prowadzonymi przez polskie organy ścigania. Wraz z Marcinem Romanowskim, byłym wiceministrem sprawiedliwości, są podejrzewani o szereg nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Polska dyplomacja od kilku miesięcy informuje partnerów zagranicznych o wadze prowadzonych postępowań i apeluje o współpracę w tej sprawie.