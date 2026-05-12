Młody żużlowiec Ultrapur Omega Gniezno, Patryk Budniak, po poważnym wypadku podczas niedzielnego meczu ligowego, pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Jego stan jest ciężki, a środowisko sportowe mobilizuje się, by wesprzeć leczenie 18-latka.

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas 12. wyścigu meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Omegą Gniezno a Śląskiem Świętochłowice.

Na drugim wirażu pierwszego okrążenia motocykle Patryka Budniaka i Leona Szlegiela zderzyły się, w wyniku czego zawodnik gospodarzy z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę oddzielającą sektor kibiców gości, a następnie spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa.

Żużlowiec został natychmiast przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Tam przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.

Stan zdrowia żużlowca nadal ciężki

Jak poinformowała rzeczniczka szpitala Zuzanna Pankros, 18-latek wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii i jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Dzisiaj będą prowadzone kolejne konsultacje i będzie miał przeprowadzone badania. Dobrą informacją jest to, że jego stan się nie pogarsza, ale nadal jest ciężki - przekazała.

Zawodnik doznał licznych obrażeń, w tym poważnych urazów kręgosłupa, złamań kończyn dolnych i miednicy. Badania nie wykazały jednak obrażeń wewnętrznych.

Śledztwo i wsparcie środowiska

W związku z wypadkiem policja i prokuratura wszczęły śledztwo.

Policjanci z komendy powiatowej policji w Gnieźnie zabezpieczyli dokumentację z zawodów sportowych, m.in. licencję toru. Sprawdzili także dokumentację ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków i zabezpieczyli monitoring. Po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Klub Ultrapur Omega Gniezno uruchomił zbiórkę na leczenie Patryka Budniaka. W akcję zaangażowało się całe środowisko żużlowe oraz liczni kibice. W ciągu niespełna doby udało się zebrać ponad 270 tysięcy złotych.