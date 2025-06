Klub Olympique Lyon, który w sezonie 2024/25 zajął szóste miejsce w tabeli francuskiej ekstraklasy, został zdegradowany do niższej ligi. Decyzję podjęła Krajowa Dyrekcja Zarządzania i Kontroli (DNCG), organ odpowiedzialny za kwestie finansowe w rozgrywkach piłkarskich.

Piłkarze Olympique Lyon / OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP / East News

We wtorkowe popołudnie przedstawiciele klubu stawili się na przesłuchaniu, ale nie przekonali DNCG do odstąpienia od kary nałożonej w listopadzie - w tym wówczas zawieszonej degradacji do Ligue 2.

Zagraniczne media informują, że powodem ukarania Olympique Lyon są zbyt wysokie pensje, i to przy długu sięgającym 175 milionów euro. Klub starał się zredukować te sumy sprzedając kilku piłkarzy - m.in. Rayana Cherkiego do Manchesteru City za ok. 40 mln euro.

W ostatnich tygodniach poczyniliśmy różne inwestycje. Finanse są w dobrym stanie - twierdził jeszcze kilka dni wcześniej amerykański właściciel John Textor.

Będzie odwołanie?

Sytuacja klubu jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Przysługuje mu jednak możliwość odwołania się od decyzji władz rozgrywek.

Jeśli degradacja zostanie podtrzymana, w przyszłym sezonie w ekstraklasie zagra Reims, czyli zespół pokonany przez FC Metz w barażach o prawo gry w elicie.

Olympique Lyon to 7-krotny mistrz Francji. Klub 5-krotnie sięgał także po krajowy puchar, a ośmiokrotnie - po Superpuchar Francji.