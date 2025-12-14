Delegaci Nowej Lewicy wybrali nowe władze podczas Kongresu Krajowego. Przewodniczącym partii został marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a funkcję sekretarza generalnego objął minister nauki Marcin Kulasek. Poznaliśmy także nazwiska nowych wiceprzewodniczących ugrupowania.
W niedzielę 14 grudnia 2025 roku odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy. To wydarzenie zakończyło trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą w partii. Delegaci z całego kraju wybrali nowe władze ugrupowania, które będą kierować partią w najbliższych latach.
Na stanowisko przewodniczącego Nowej Lewicy wybrano dotychczasowego współprzewodniczącego, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jego wybór potwierdził rzecznik partii podczas konwencji towarzyszącej Kongresowi. Czarzasty od lat pełni kluczową rolę w strukturach lewicowych ugrupowań, a teraz stanie na czele Nowej Lewicy jako jej lider.
Sekretarzem generalnym partii został Marcin Kulasek, obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kulasek, znany z aktywności w środowisku akademickim i politycznym, będzie odpowiadał za organizacyjne funkcjonowanie ugrupowania.
Podczas Kongresu wybrano także wiceprzewodniczących Nowej Lewicy. Wśród nich znaleźli się:
- Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (minister rodziny, pracy i polityki społecznej),
- Katarzyna Kotula (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów),
- Joanna Scheuring-Wielgus (europosłanka),
- Karolina Zioło-Pużuk (wiceszefowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
- Anna Maria Żukowska (szefowa klubu Lewicy),
- Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji),
- Wiesław Szczepański (wiceszef MSWiA),
- Aneta Złocka,
- Tomasz Trela (poseł),
- Dariusz Wieczorek (poseł).