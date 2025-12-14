Delegaci Nowej Lewicy wybrali nowe władze podczas Kongresu Krajowego. Przewodniczącym partii został marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a funkcję sekretarza generalnego objął minister nauki Marcin Kulasek. Poznaliśmy także nazwiska nowych wiceprzewodniczących ugrupowania.

Włodzimierz Czarzasty wybrany przewodniczącym Nowej Lewicy.

Marcin Kulasek został sekretarzem generalnym partii.

Wybrano nowych wiceprzewodniczących ugrupowania.

W niedzielę 14 grudnia 2025 roku odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy. To wydarzenie zakończyło trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą w partii. Delegaci z całego kraju wybrali nowe władze ugrupowania, które będą kierować partią w najbliższych latach.

Włodzimierz Czarzasty na czele partii

Na stanowisko przewodniczącego Nowej Lewicy wybrano dotychczasowego współprzewodniczącego, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jego wybór potwierdził rzecznik partii podczas konwencji towarzyszącej Kongresowi. Czarzasty od lat pełni kluczową rolę w strukturach lewicowych ugrupowań, a teraz stanie na czele Nowej Lewicy jako jej lider.

Sekretarzem generalnym partii został Marcin Kulasek, obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kulasek, znany z aktywności w środowisku akademickim i politycznym, będzie odpowiadał za organizacyjne funkcjonowanie ugrupowania.

Nowi wiceprzewodniczący

Podczas Kongresu wybrano także wiceprzewodniczących Nowej Lewicy. Wśród nich znaleźli się: