36 godzin polowania na gryzonia

Władze linii lotniczych zdecydowały o odwołaniu lotu powrotnego do Europy. Obecność szczura na pokładzie uznano za poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Gryzonie mogą bowiem uszkodzić instalacje elektryczne lub inne kluczowe systemy samolotu. Na miejscu natychmiast rozpoczęto poszukiwania zwierzęcia.

Akcja schwytania szczura trwała aż 36 godzin. Dopiero po tym czasie służby lotniskowe zdołały złapać nieproszonego pasażera. W tym czasie ponad 250 podróżnych, którzy mieli wracać samolotem do swoich domów, musiało pozostać na Arubie. Linie lotnicze KLM zapewniły wszystkim pasażerom zakwaterowanie w hotelach na wyspie.

Tajemnicze pochodzenie szczura

Nie jest jasne, w jaki sposób szczur przedostał się na pokład samolotu. Według doniesień medialnych, lotnisko Amsterdam Schiphol zmaga się z poważnym problemem obecności gryzoni, które pojawiają się nie tylko w terminalach, ale także w salonikach biznesowych.