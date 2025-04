Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej, Hiszpan Jota Gonzalez, wysłał swoje pierwsze powołania. Zgodnie z zapowiedziami z wtorkowej konferencji prasowej nie ma wielu zaskoczeń. Jest powrót doświadczonych szczypiornistów, a młode talenty mają zawitać do kadry dopiero w przyszłości. Takie są oczekiwania nie tylko kibiców, ale i Związku Piłki Ręcznej w Polsce, co potwierdza w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM prezes federacji, Sławomir Szmal.

Nowy trener piłkarzy ręcznych reprezentacji Polski Jota Gonzalez / Piotr Nowak / PAP

Powrót gwiazd

W gronie powołanych do kadry na majowe mecze eliminacji do mistrzostw Europy 2026 z Izraelem i Rumunią znalazło się miejsce dla: Arkadiusza Moryto, Michała Daszka i Szymona Sićko. Nie jest to zaskoczenie, bo mowa o liderach kadry, którzy w ostatnim czasie leczyli kontuzje. Jota Gonzalez spełnił tym samym swoje zapowiedzi z konferencji prasowej odnośnie tego, że na początku zamierza stawiać na doświadczonych zawodników, ogranych w kadrze. Mimo to zabrakło miejsca dla być może największej gwiazdy, Kamila Syprzaka. Obrotowy, z którym Gonzalez współpracował w przeszłości w PSG (gdzie był asystentem), samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji podczas ostatnich mistrzostw świata. Wtedy selekcjonerem był jeszcze Marcin Lijewski.

Zamierzam porozmawiać o tym nie tylko z Kamilem, ale i zawodnikami, czy federacją. Trzeba rozwiązać ten problem. Mam dystans do tej sytuacji i szacunek do byłego trenera i będę rozmawiał z każdą ze stron - zapowiedział Jota Gonzalez.

Powołania do reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych :

Czapliński Mikołaj - Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Daszek Michał - SPR Wisła Płock S.A.

Dawydzik Dawid - SPR Wisła Płock S.A.

Gębala Maciej - HC Erlangen (GER)

Jarosiewicz Piotr - KS Azoty-Puławy S.A.

Jastrzębski Marcel - SPR Wisła Płock S.A.

Jędraszczyk Piotr - KPR GO S.A.

Kaczor Sebastian - USAM Nimes Gard (FRA)

Ligarzewski Kacper - Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Marciniak Marek - KS Azoty-Puławy S.A.

Michałowicz Filip - SPR Wisła Płock S.A.

Moryto Arkadiusz - KS Iskra Kielce S.A.

Olejniczak Michał - KS Iskra Kielce S.A.

Paterek Paweł - KS SPR "Chrobry" S.A.

Pietrasik Ariel - Kadetten Schaffhausen (SUI)

Przytuła Damian - RK Zagrzeb (CRO)

Sićko Szymon - KS Iskra Kielce S.A.

Widomski Andrzej - KPR GO S.A.

Szmal: "Gonzalez ma na radarze młodych"

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szmal: "Gonzalez ma na radarze młodych"

W rozmowie z RMF FM Sławomir Szmal przyznał, że zależy mu na tym, aby nowy selekcjoner z czasem odświeżył kadrę.

Od początku kadencji na stanowisku prezesa ZPRP Szmal mocno akcentuje konieczność zmian w szkoleniu młodzieży, dzięki czemu w przyszłości być może uda się nawiązać do sukcesów reprezentacji Bogdana Wenty i Michaela Bieglera. W niedzielę zaprezentował nową strategię szkolenia, która zakłada m.in.: likwidację części Szkół Mistrzostwa Sportowego (SMS-ów) i zastąpienie ich Akademiami Piłki Ręcznej oraz rozwój programu "Gramy w Ręczną" zakładający powrót handballu na lekcje WF w szkołach i szkolenia dla nauczycieli.

"Wisienką na torcie" w całym procesie szkolenia i wprowadzania młodych zawodników do kadry ma być trener dorosłej kadry, Jota Gonzalez.

To trener, który przeszedł właściwie całą drabinkę szkoleniową, bo zaczynał z grupami młodzieżowymi i tam miał duże sukcesy. Był asystentem w drużynach ligowych, był asystentem w reprezentacji Egiptu i później został również pierwszym trenerem drużyny, która gra w Lidze Europy (Benfica Lizbona). On ma te doświadczenia zarówno z młodymi, jak i doświadczonymi zawodnikami. A nam zależy na tym, aby ta reprezentacja była tak naprawdę mieszanką. Zależy nam na wprowadzaniu młodych zawodników i on spełniał te kryteria - mówił Szmal w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem.

Walka o ME

4 maja polscy szczypiorniści rozpoczną kilkudniowe zgrupowanie w Pruszkowie przed kolejnymi meczami eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. 8 maja w Konstancy w Rumunii zmierzą się z Izraelem. Następnie udadzą się do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie 11 maja zagrają z Rumunią. W tabeli grupy 8 eliminacji 1. miejsce zajmuje Portugalia z 7 punktami, 2. Polska z 4 pkt., 3. Rumunia z 3 pkt., a 4. Izrael z 2 pkt.