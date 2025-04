Zakończył się ćwierćfinał WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie zaciekły bój stoczyły ze sobą Iga Świątek i Jelena Ostapenko. Ostatecznie zwycięstwo powędrowało do Łotyszki, która awansowała do półfinału. Był to szósty raz, kiedy panie spotkały się na korcie i jednocześnie szósty, gdy Świątek przegrała.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Ostapenko / IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke/Imago Sport and News/East N / East News Już od pierwszych minut meczu Ostapenko zdobywała punkt za punktem i pokazywała na korcie zdecydowanie lepszą formę. Polka pierwszego gema wygrała, dopiero gdy jej rywalka miała już na koncie cztery. Łotyszka jednak od razu przystąpiła do działania i kolejnego gema wygrała do zera po fatalnym błędzie Świątek w akcji przy siatce. Polce udało się później nieco zmniejszyć straty i wygrać dwa kolejne gemy. Ostapenko jednak nie pozostała dłużna i wygrała seta, notując dwa asy serwisowe. Pierwszy set zakończył się przegraną Świątek 1:6. Później było lepiej Dobra gra Igi w końcówce pierwszego seta przełożyła się na drugi. Polka fenomenalnie rozpoczęła i pierwszy gem powędrował do niej. Nie mogła jednak zbyt długo cieszyć się z wygranej, ponieważ Łotyszka zaliczyła kolejny as serwisowy i doprowadziła do remisu. Dalej walka była niezwykle wyrównana, rywalki długo grały na przewagi i nie dawały za wygraną. Ostatecznie to Polce udało się doprowadzić do zwycięstwa i drugi set zakończył się wynikiem 6:3. Ostateczny set dla Ostapenko Decydujący set rozpoczął się dominacją Łotyszki. Świątek popełniała bardzo dużo błędów, a Łotyszka zagrała tak samo skutecznie, jak na początku spotkania i wygrała pierwsze trzy gemy. Polka z całych sił próbowała odrobić straty do Ostapenko, niestety ostatecznie udało jej się zdobyć jedynie dwa gemy. Łotyszka wygrała spotkanie wyniekiem 3:6, 6:3, 2:6. W półfinale Ostapenko zmierzy się z Jekatieriną Aleksandrową. Zobacz również: Bolid Roberta Kubicy stanął w płomieniach

