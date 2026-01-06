Moment ten obserwowało kilka tysięcy osób, które zgromadziły się w bazylice św. Piotra, i kilkaset osób na placu św. Piotra, patrząc na telebimy. Obecny był prezydent Włoch Sergio Mattarella.

Szczególny czas łaski

Rok jubileuszowy w Kościele katolickim to szczególny czas łaski, przebaczenia i odnowy duchowej, ogłaszany przez papieża. Jego tradycja sięga XIII wieku, a pierwszym oficjalnym jubileuszem był rok 1300, ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII. Jubileusze zwyczajne obchodzone są co 25 lat, choć papież może ogłosić także jubileusz nadzwyczajny z wyjątkowej okazji.

W czasie roku jubileuszowego wierni są zachęcani do pielgrzymowania do wyznaczonych miejsc świętych, zwłaszcza do Rzymu, oraz do podejmowania aktów pokuty, modlitwy i miłosierdzia. Jednym z najważniejszych elementów jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone już w sakramencie pokuty.

Zakończony we wtorek zwyczajny rok jubileuszowy był obchodzony pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". Watykan podał, że w ciągu Roku Świętego do Rzymu przybyło około 33,5 mln pielgrzymów. Wstępne szacunki mówiły o 31,7 mln osób, więc liczba uczestników znacząco je przekroczyła.

Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu (poza Włochami) najliczniej reprezentowane były kraje: USA (12,57 proc.), Hiszpania (6,23 proc.), Brazylia (4,67 proc.), Polska (3,69 proc.) oraz Niemcy (3,16 proc.).