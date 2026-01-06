W Watykanie zakończyły się uroczystości związane z Rokiem Świętym. We wtorek, podczas uroczystości Objawienia Pańskiego, papież Leon XIV symbolicznie zamknął Drzwi Święte w bazylice św. Piotra, kończąc tym samym wyjątkowy czas dla Kościoła katolickiego.
- W Kościele katolickim zakończył się Rok Święty.
- We wtorek papież Leon XIV zamknął Drzwi Święte w bazylice watykańskiej, kończąc tym samym wyjątkowy czas dla wiernych.
- Watykan podał, że w ciągu Roku Świętego do Rzymu przybyło około 33,5 mln pielgrzymów; Polacy znaleźli się w czołówce zestawienia.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Zakończył się Rok Święty w Kościele katolickim. Jego ostatnim akcentem było we wtorek, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), zamknięcie przez papieża Leona XIV Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej.
Zwierzchnik Kościoła katolickiego klęczał przed Drzwiami Świętymi, a następnie je zamknął. Później zostaną one zamurowane.