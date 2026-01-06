Korki na ponad 1000 km odnotowano w poniedziałkowe popołudnie na drogach regionu paryskiego. To rekord - poprzedni, ustanowiony niespełna osiem lat temu, wynosił 739 km. Przyczyną paraliżu komunikacyjnego były trudne warunki pogodowe, w szczególności intensywne opady śniegu.

  • W regionie paryskim odnotowano rekordowe korki - ponad 1000 km zatorów po intensywnych opadach śniegu.
  • W reakcji na paraliż komunikacyjny, wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym.
  • Problem miał również transport publiczny; służby zaapelowały o unikanie podróży autem.
Według danych z Sytadin, systemu monitorującego ruch drogowy w regionie Île-de-France, w poniedziałek o godzinie 17:55 łączna długość wszystkich korków w regionie paryskim wyniosła aż 1019 km.

Już wcześniej, około godz. 16:45, zatory przekroczyły 800 km, co oznaczało pobicie dotychczasowego rekordu (739 km w lutym 2018 roku). Jak informuje dziennik "Le Parisien", zarówno 8 lat temu, jak i teraz przyczyną paraliżu komunikacyjnego były trudne warunki pogodowe, w szczególności intensywne opady śniegu.

Wprowadzono ograniczenie prędkości i nie tylko

W związku z trudną sytuacją na drogach prefekt paryskiej policji zdecydował o wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 80 km/h na drogach całego regionu Île-de-France. Ponadto ciężarówki powyżej 3,5 tony przewożące towary lub materiały niebezpieczne miały zakaz poruszania się po głównych trasach, a pozostałe pojazdy ciężarowe nie mogły wyprzedzać na tych odcinkach.

Problemy nie ominęły także transportu publicznego. RATP, czyli paryski system transportu zbiorowego, wstrzymał kursowanie autobusów, a na wszystkich liniach RER oraz pociągach podmiejskich Transilien występowały poważne opóźnienia i utrudnienia.

Służby apelowały do mieszkańców regionu, by w miarę możliwości unikali podróży samochodem do wtorkowego poranka. Prognozy przewidują dalsze opady śniegu i niską temperaturę.

Île-de-France - najważniejszy region kraju

Île-de-France to region administracyjny we Francji, obejmujący Paryż oraz jego najbliższe okolice. Jest to najludniejszy i najważniejszy gospodarczo region kraju. Île-de-France stanowi centrum polityczne, ekonomiczne, kulturalne i naukowe Francji.

Region ten jest często nazywany "regionem paryskim" i zamieszkuje go ponad 12 milionów osób, co stanowi około 18 proc. całej populacji Francji. Île-de-France jest także jednym z najbogatszych regionów Europy.