Wprowadzono ograniczenie prędkości i nie tylko

W związku z trudną sytuacją na drogach prefekt paryskiej policji zdecydował o wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 80 km/h na drogach całego regionu Île-de-France. Ponadto ciężarówki powyżej 3,5 tony przewożące towary lub materiały niebezpieczne miały zakaz poruszania się po głównych trasach, a pozostałe pojazdy ciężarowe nie mogły wyprzedzać na tych odcinkach.

Problemy nie ominęły także transportu publicznego. RATP, czyli paryski system transportu zbiorowego, wstrzymał kursowanie autobusów, a na wszystkich liniach RER oraz pociągach podmiejskich Transilien występowały poważne opóźnienia i utrudnienia.

Służby apelowały do mieszkańców regionu, by w miarę możliwości unikali podróży samochodem do wtorkowego poranka. Prognozy przewidują dalsze opady śniegu i niską temperaturę.

Île-de-France - najważniejszy region kraju

Île-de-France to region administracyjny we Francji, obejmujący Paryż oraz jego najbliższe okolice. Jest to najludniejszy i najważniejszy gospodarczo region kraju. Île-de-France stanowi centrum polityczne, ekonomiczne, kulturalne i naukowe Francji.

Region ten jest często nazywany "regionem paryskim" i zamieszkuje go ponad 12 milionów osób, co stanowi około 18 proc. całej populacji Francji. Île-de-France jest także jednym z najbogatszych regionów Europy.