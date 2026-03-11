Bam Adebayo z Miami Heat ustanowił niewiarygodny rekord kariery, zdobywając aż 83 punkty w wygranym meczu z Washington Wizards 150:129. To drugi wynik w historii NBA pod względem liczby zdobytych punktów w jednym meczu – dotychczas więcej, bo 100 punktów, zdobył tylko Wilt Chamberlain 64 lata temu.

Bam Adebayo / Megan Briggs/Getty Images / AFP/EAST NEWS

Bam Adebayo z Miami Heat zdobył rekordowe 83 punkty w meczu przeciwko Washington Wizards, wygrywając 150:129.

To drugi najlepszy indywidualny wynik w historii NBA - rekordem pozostaje 100 punktów Wilta Chamberlaina sprzed 64 lat.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Ostatni występ porównywalny do osiągnięcia Adebayo miał miejsce 20 lat temu, kiedy Kobe Bryant uzyskał 81 pkt. Wilt, ja i Kobe. To jakieś szaleństwo - powiedział 28-letni skrzydłowy.

Przed tym spotkaniem rekordem kariery Adebayo było 41 punktów. Już w pierwszej kwarcie meczu z Wizards zdobył 31. To było więcej niż cała ekipa gości, która w tym momencie przegrywała 29:40.

Dla mnie najważniejsze było zachowanie spokoju, skupienie i zrozumienie, że mogę osiągnąć coś wyjątkowego, ale nie sądziłem, że to będą aż 83 punkty. Przeżycie takiego momentu jest czymś nierealnym. Zrobić to u siebie, przed mamą, przed moimi ludźmi, przed kibicami, to wydarzenie historyczne, które na zawsze pozostanie w pamięci - dodał Adebayo.

Na 83 punkty złożyło się 13 z 21 trafionych rzutów za dwa punkty, 7 z 22 "za trzy" oraz 36 z 43 wolnych. Jeśli chodzi o rzuty wolne to zarówno liczba oddanych (43), jak i trafionych (36) to nowe rekordy NBA.