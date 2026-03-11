W cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, w który uderzył pocisk. Informację podała brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO. Załodze udało się bezpiecznie opuścić pokład.

Do ataku na frachtowiec doszło w odległości 25 mil morskich od emiratu Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (zdj. ilustracyjne) / Nur Photo/East News / East News

W cieśninie Ormuz płonie frachtowiec trafiony niezidentyfikowanym pociskiem, informuje brytyjska agencja UKMTO.

Załoga statku bezpiecznie opuściła pokład.

W cieśninie Ormuz płonie frachtowiec, trafiony wcześniej niezidentyfikowanym pociskiem - informuje brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa handlu morskiego UKMTO. Według UKMTO załodze udało się opuścić statek.

Do ataku na frachtowiec doszło w odległości 25 mil morskich od emiratu Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. UKMTO przekazała, że badany jest zakres szkód.

Media: Iran zaminowuje cieśninę Ormuz

Po rozpoczęciu wojny między USA i Izraelem a Iranem 28 lutego, władze w Teheranie powiadomiły, że zakazują statkom przepływania przez cieśninę Ormuz.

We wtorek stacja CNN poinformowała, że Irańczycy zaczęli zaminowywać cieśninę . Według źródeł telewizji proces nie jest jeszcze zaawansowany. W ostatnich dniach podłożono kilkadziesiąt min. Jednak Iran wciąż ma na stanie od 80 proc. do 90 proc. małych łodzi i jednostek minujących - poinformowało jedno ze źródeł. Oznacza to, że irańskie siły mogą umieścić na szlaku setki ładunków.

Telewizja CBS News podała natomiast, że amerykański wywiad zaobserwował sygnały, świadczące o tym, że Iran podejmuje działania, by zaminować Ormuz. Irańczycy mają korzystać w tym celu właśnie z małych łodzi. Każda z nich może transportować od dwóch do trzech min.

Reakcja Donalda Trumpa: NATYCHMIAST!

Po tych doniesieniach prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie posiada informacji na temat tego, by Iran zaminował cieśninę Ormuz, jednak jeśli jakieś ładunki podłożono, mają zostać natychmiast usunięte. "Jeśli Iran podłożył jakieś miny w cieśninie Ormuz - a nie mamy informacji, by tak było - chcemy, by zostały usunięte NATYCHMIAST!" - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.



"Jeśli z jakiegoś powodu miny zostały podłożone i nie zostaną usunięte, militarne konsekwencje dla Iranu będą na poziomie, którego jeszcze nie widziano" - ostrzegł. "Jeśli z kolei usuną to, co mogło zostać podłożone, będzie to ogromny krok w dobrym kierunku!" - dodał prezydent USA.

"Strzeżcie się"

Zdjęcie Centralnego Dowództwa armii USA, pokazujące atak na jedną z irańskich jednostek służących do podkładania min / -/AFP/East News / East News

W kolejnym wpisie Trump poinformował, że Amerykanie zniszczyli w ciągu ostatnich kilku godzin 10 nieaktywnych irańskich jednostek służących do podkładania min. Zapowiedział zniszczenie kolejnych takich jednostek.



Trump napisał też, że amerykańskie siły wykorzystują "tę samą technologię i możliwości rakietowe, które wykorzystują przeciwko przemytnikom narkotyków, aby trwale wyeliminować każdą łódź lub statek próbujący zaminować cieśninę Ormuz". Zapowiedział, że USA rozprawią się z nimi "szybko i brutalnie". "STRZEŻCIE SIĘ!" - oznajmił.