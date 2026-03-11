98. ceremonia rozdania Oscarów zbliża się wielkimi krokami. W nocy z niedzieli na poniedziałek dowiemy się, do kogo trafią statuetki cenione przez filmowców z całego świata. Ci, którzy nie mają czasu na wizytę w kinie, mogą znaleźć część nominowanych filmów w bibliotece Netfliksa.

W nocy z 15 na 16 marca polskiego czasu odbędzie się 98. gala rozdania Oscarów.

Część nominowanych filmów można obejrzeć bez wychodzenia z domu dzięki Netfliksowi.

"Frankenstein" walczy o 9 Oscarów

W domowym zaciszu możemy obejrzeć "Frankensteina" w reżyserii Guillermo del Toro. Ten obraz jest w tegorocznej czołówce - walczy o Oscary aż w 9 kategoriach:

scenariusz adaptowany

dźwięk

scenografia

muzyka

charakteryzacja i fryzury

kostiumy

zdjęcia

aktor drugoplanowy - Jacob Elordi

najlepszy film

"Frankenstein" to nowa adaptacja słynnej książki Mary Shelley. W głównych rolach występują: Oscar Isaac (Victor Frankenstein) oraz Jacob Elordi. Towarzyszą im Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

"Sny o pociągach" mogą zdobyć 4 Oscary

Kolejny film walczący o Oscary dostępny w bibliotece Netfliksa to "Sny o pociągach" Clinta Bentleya. Twórcy tego obrazu walczą o Oscary w kategoriach:

scenariusz adaptowany

zdjęcia

piosenka

najlepszy film



Oparty na książce Denisa Johnsona film to portret Roberta Grainiera (w tej roli Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Mężczyzna dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją.

Kostiumy do "Snów o pociągach" stworzyła Małgorzata Turzańska. Polka ma szansę na statuetkę za pracę przy innym filmie - "Hamnecie".

"K-popowe łowczynie demonów" walczą o 2 statuetki

Na Netfliksie dostępny jest też walczący o Oscary film, który cieszy się ogromną popularnością wśród młodych widzów - "K-popowe łowczynie demonów". Jego twórcy mają na koncie dwie nominacje - dla pełnometrażowej animacji i za piosenkę. Znany z filmu utwór "Golden" usłyszymy na gali w wyjątkowej odsłonie.

"K-popowe łowczynie demonów" opowiadają historię trzech dziewczyn z popularnego k-popowego zespołu, które w przerwach od koncertów zajmują się tropieniem demonów. Wkrótce staje przed nimi największe jak do tej pory zagrożenie w postaci konkurencyjnego boysbandu, którego członkami są właśnie demony.

"Wszystkie puste pokoje" z nominacją w kategorii dokumentów

O Oscara dla krótkometrażowego dokumentu walczy dostępny na Netfliksie film "Wszystkie puste pokoje". Doświadczony reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp podróżują po Ameryce, by na potrzeby reportażu udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach. Rozmawiają z ich rodzicami, pokazują codzienne drobiazgi zabitych dzieci i archiwalne nagrania z ich udziałem.

"Wszystkie puste pokoje" to poruszająca opowieść o żałobie, stracie i dziecięcych marzeniach, które już nigdy nie zostaną spełnione. To też obraz pokazujący, jak potrzebne są realne działania, które zatrzymają przemoc w amerykańskich szkołach.

"Idealna sąsiadka" - pełnometrażowy dokument z oscarową nominacją

Jedną nominację do Oscara - dla pełnometrażowego dokumentu - ma dostępna na Netfliksie "Idealna sąsiadka".

Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do zbrodni.

Krótkometrażowi "Śpiewacy" również walczą o Oscara

Kolejny film z biblioteki Netfliksa biorący udział w oscarowej rywalizacji to "Śpiewacy" Sama Davisa. Obraz walczy o statuetkę dla krótkometrażowego filmu aktorskiego.

Śpiewacy to adaptacja XIX-wiecznego opowiadania Iwana Turgieniewa, w której bywalcy podupadłego pubu odnajdują więź podczas spontanicznego pojedynku wokalnego.

W obsadzie filmu są debiutanci, znalezieni przez twórców w najbardziej nieoczywistych zakątkach TikToka i YouTube’a.