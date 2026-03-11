Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Edycie H., byłej funkcjonariuszce straży granicznej z placówki w Rzeszowie–Jasionce. Kobieta miała nieuprawnienie przetwarzać dane osobowe 265 osób, przeglądając ich dane w systemie PESEL bez związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi – poinformował rzecznik prokuratury Krzysztof Ciechanowski.

Była funkcjonariuszka SG z Rzeszowa oskarżona o nieuprawnione przeglądanie bazy PESEL (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Była funkcjonariuszka straży granicznej z Rzeszowa-Jasionki została oskarżona o nieuprawnione przeglądanie danych 265 osób w systemie PESEL.

Prokuratura domaga się dla niej m.in. wysokiej grzywny.

Według ustaleń śledczych, do nieprawidłowości dochodziło od lutego 2022 do lutego 2025 roku.

Edycie H. zarzucono, że (...) posiadając dostęp do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, przeglądała pełne dane osobowe oraz adresy zamieszkania wielu osób, choć nie wymagały tego realizowane przez nią zadania - przekazał Ciechanowski.

Prokuratura podkreśla, że działania oskarżonej naruszyły zarówno interes publiczny, jak i prywatność 265 osób. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że nieuprawnione przetwarzanie danych polegało wyłącznie na ich przeglądaniu - nie stwierdzono, by informacje były dalej wykorzystywane.

Edyta H. zmieniła wersję w trakcie śledztwa

Początkowo Edyta H. nie przyznawała się do winy, jednak podczas kolejnego przesłuchania zmieniła stanowisko i przyznała się do zarzucanego czynu. Skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz złożyła wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.



Prokuratura domaga się dla byłej funkcjonariuszki grzywny w wysokości 21 tys. zł (350 stawek dziennych po 60 zł każda), podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obciążenia oskarżonej kosztami sądowymi. Edyta H. nie była wcześniej karana.

Zarzucany jej czyn to przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.