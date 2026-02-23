Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wizyty w Kijowie zapewnił prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o poparciu Polski dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Podkreślił, że integracja Ukrainy z UE to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także szansa dla polskich przedsiębiorców.

W poniedziałek w Kijowie odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

W rozmowach uczestniczył także szef biura prezydenta Kyryło Budanow. Jak podkreślił Czarzasty, spotkanie miało poważny i konstruktywny charakter, a głównym tematem była perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Marszałek Sejmu odniósł się do pojawiających się w Polsce negatywnych komentarzy dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Koalicja rządząca uważa, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Bezpieczeństwo Ukrainy zostanie wzmocnione w momencie, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej - zaznaczył Czarzasty.

Polityk wymienił także dotychczasowe inicjatywy Polski na rzecz Ukrainy i zadeklarował dalszą pomoc, m.in. w zakresie zmian prawnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Wiemy, jak korzystać ze środków Unii Europejskiej. To wiedza, która przychodzi z praktyką. Polki i Polacy tę praktykę mają - dodał.

Integracja Ukrainy to kwestia bezpieczeństwa Europy

Czarzasty podkreślił, że integracja Ukrainy z UE to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również szansa dla polskiego biznesu. Polska jest obecnie hubem, przez który w 90 proc. przekazywane jest uzbrojenie z krajów zachodnich do Ukrainy. Moim marzeniem jest, by była także hubem przedsiębiorczości, technologii i robienia interesów - powiedział marszałek.

W rozmowie z Zełenskim poruszono także temat polityki innych państw wobec Ukrainy, w tym Węgier i Stanów Zjednoczonych. Czarzasty zwrócił uwagę, że obecnie to Unia Europejska przejmuje coraz większą odpowiedzialność za przyszłość Ukrainy. Jeżeli Ukraina, nie daj Boże, by padła, to następnym elementem może być państwo Unii Europejskiej - ostrzegł.

Dwudniowa wizyta marszałka Sejmu na Ukrainie obejmuje także spotkania z przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem. We wtorek, w czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji rosyjskiej, Czarzasty wystąpi w ukraińskim parlamencie.