Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wizyty w Kijowie zapewnił prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o poparciu Polski dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Podkreślił, że integracja Ukrainy z UE to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także szansa dla polskich przedsiębiorców.

W poniedziałek w Kijowie odbyło się spotkanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W rozmowach uczestniczył także szef biura prezydenta Kyryło Budanow. Jak podkreślił Czarzasty, spotkanie miało poważny i konstruktywny charakter, a głównym tematem była perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Marszałek Sejmu odniósł się do pojawiających się w Polsce negatywnych komentarzy dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Koalicja rządząca uważa, że bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Bezpieczeństwo Ukrainy zostanie wzmocnione w momencie, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej - zaznaczył Czarzasty.

Polityk wymienił także dotychczasowe inicjatywy Polski na rzecz Ukrainy i zadeklarował dalszą pomoc, m.in. w zakresie zmian prawnych oraz pozyskiwania środków unijnych. Wiemy, jak korzystać ze środków Unii Europejskiej. To wiedza, która przychodzi z praktyką. Polki i Polacy tę praktykę mają - dodał.