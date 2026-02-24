​Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze bloku w miejscowości Niedźwiedzie w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Z żywiołem walczyło 12 zastępów straży pożarnej. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Straż pożarna - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Tragiczny finał pożaru bloku w miejscowości Niedźwiedzie, leżącej w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. W pożarze zginęła jedna osoba.

Jak przekazali RMF FM strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, przed przyjazdem ratowników z budynku ewakuowało się 8 osób. Wiadomo, że 3 z nich trafiły do szpitala.

Strażacy poinformowali także, że miejsce pojawienia się ognia udało się zlokalizować około 3 w nocy. Trwa akcja dogaszania pogorzeliska. Jak przekazała straż pożarna, może ona potrwać co najmniej kilka godzin.

Wiadomo także, że w kluczowym momencie z żywiołem walczyło 12 zastępów straży pożarnej. Informacje o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.