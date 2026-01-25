Turyści kochają odwiedzać Tatrzański Park Narodowy - to widać w statystykach. Ze sprzedaży biletów wstępu na szlaki wynika, że w 2025 roku TPN odwiedziło 5 266 672 osób. To największa frekwencja w historii parku, przewyższająca wyniki z ubiegłych lat.

Kolejkę do wjazdu na Kasprowy Wierch można zobaczyć i latem, i zimą / Paweł Murzyn / East News

Te szlaki są najpopularniejsze

Największy ruch - podobnie jak w poprzednich latach - odnotowano na szlaku do Morskiego Oka. Przez punkt wejściowy w Łysej Polanie w kierunku słynnego tatrzańskiego jeziora przeszło ponad 1,1 mln turystów. Dużą frekwencję notowano również w Dolinie Kościeliskiej, którą w ubiegłym roku odwiedziło 656 378 osób, a także na Kasprowym Wierchu, na który tylko kolejką linową wjechało 573 470 turystów.

Duże natężenie ruchu odnotowano także w Dolinie Jaworzynki - 406 891 wejść, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Doliny Gąsienicowej oraz na Kalatówkach, przez które wiedzie m.in. niebieski szlak na Giewont - tam w 2025 r. weszło 240 923 turystów.

Zdecydowanie najmniej oblegane pozostawały Dolina Lejowa - 7308 wejść - oraz Dolina Olczyska, którą odwiedziło 40 147 osób, co - jak wskazują statystyki - potwierdza silną koncentrację ruchu na kilku najbardziej popularnych trasach.

W sierpniu trudno o wypoczynek z dala od tłumów

Najwyższą miesięczną frekwencję TPN zanotował w sierpniu - 1 097 653 wejścia. Tylko na szlak do Morskiego Oka w tym miesiącu weszło 237 160 turystów. Z zakupu tzw. e-biletu w całym roku skorzystało 382 689 osób.

Dla porównania, w 2024 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 5 081 842 turystów, natomiast w 2020 r. - 3 424 073. Park prowadzi monitoring ruchu turystycznego na podstawie sprzedanych biletów wstępu we wszystkich 17 punktach wejściowych na szlaki.

Do statystyk wliczane są również osoby zwolnione z opłat, m.in. mieszkańcy gmin powiatu tatrzańskiego, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz wierni udający się najkrótszą drogą do miejsc kultu religijnego: do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach.



Park pracuje nad nowym planem ochrony

TPN na początku roku przystąpił do opracowania projektu zmiany planu ochrony. To formalny etap rozpoczynający kilkuletni proces, który będzie miał wpływ zarówno na funkcjonowanie tatrzańskich ekosystemów, jak i na zasady udostępniania parku turystom.

Celem zmiany planu jest dostosowanie celów, zasad i sposobów ochrony przyrody do aktualnych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem wyników monitoringu i badań naukowych, potrzeb ochrony siedlisk i gatunków oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i narastającą presją turystyczną.

Rozpoczęcie prac otworzyło również formalny etap udziału społeczeństwa - wnioski i uwagi do projektu można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, czyli do 28 stycznia.



Zgodnie z zapowiedzią informacje o całym procesie będą publikowane na stronie internetowej TPN. Opracowanie projektu zaplanowano na lata 2025-2028, a po jego przygotowaniu dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu.



11,5 ha chronionego obszaru

Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 r. i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Obejmuje ponad 21 tys. ha, z czego ok. 70 proc. stanowią lasy i zarośla kosodrzewiny, a 30 proc. - murawy wysokogórskie, skały i wody.

Ochroną ścisłą objęto niemal 11,5 tys. ha. Turyści mogą korzystać z 275 km znakowanych szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym wysokogórskich, łączących się w kilku punktach z bliźniaczym parkiem narodowym po stronie słowackiej.