W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad doraźnie naprawi pęknięcia, jakie powstały na nowym odcinku zakopianki - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Jak dotąd nie ustalono przyczyny usterki.

Niewielkie pęknięcia na zakopiance. Drogowcy zapowiadają doraźną naprawę usterki

Drogowcy zniwelują różnice poziomów pomiędzy obiema częściami nawierzchni i uzupełnią ubytki w jezdni. Na razie nie wiadomo natomiast z jakiego powodu w trzech miejscach oddanego półtora roku temu odcinka drogi powstały pęknięcia.

Jak ustalił reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na czas naprawy drogi, zamknięta zostanie połowa jezdni na odcinku około 500 metrów. Obowiązywać będzie także ograniczenie prędkości do 70 km/h.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała wcześniej, że na wysokości Rdzawki na nowym odcinku zakopianki pojawiły się trzy poprzeczne pęknięcia nawierzchni.

Drogowcy doprecyzowali, że pęknięcia wystąpiły w rejonie węzła Obidowa, na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdniach w kierunku Zakopanego w Rdzawce i Klikuszowej.

GDDKiA: Pęknięcia spowodowały niewielką nierówność drogi

Rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Kacper Michna przekazał wówczas, że pęknięcia spowodowały niewielką nierówność drogi. Ta część trasy to fragment otwartej w sierpniu 2024 roku drogi między Rdzawką a Nowym Targiem, odcinek jest objęty gwarancją wykonawcy. Skontaktowaliśmy się z nim w tej sprawie i po ustaleniu przyczyn pęknięć będziemy wspólnie podejmować decyzje o dalszych działaniach - stwierdził.

Dwujezdniowy, 16-kilometrowy odcinek nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem to technicznie skomplikowany, tzw. górski odcinek drogi pod Tatrami. Między Rdzawką a Nowym Targiem powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 m.

Najdłuższa estakada liczy 687 m i przebiega nad miejscowością Lasek - w najwyższym punkcie jezdnia znajduje się 24 m nad ziemią. Kolejna, o długości 527 m, poprowadzona jest nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu. Inwestycję realizowała od czerwca 2020 r. firma Intercor, a jej koszt wyniósł prawie 995 mln zł.