​W połowie marca Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, ale to Prawo i Sprawiedliwość notuje największy wzrost poparcia - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na podium znalazły się także dwa ugrupowania o niemal identycznym wyniku: Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w sondażu CBOS z poparciem 29,2 proc., a PiS notuje wzrost do 21,1 proc.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskały niemal identyczne wyniki - odpowiednio 11,1 proc. i 11 proc.

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego; frekwencja wyniosłaby wyniosła 75,2 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie marca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 29,2 proc. głosów - wynika z badania CBOS. To niemal taki sam wynik jak pod koniec lutego, kiedy KO uzyskała 29,6 proc. poparcia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,1 proc., co oznacza wzrost w porównaniu do lutowego sondażu (18,3 proc.). "W stosunku do lutego obserwujemy wzrost notowań PiS, które są zbliżone do poziomu z końca ubiegłego roku. Może być to efektem zwiększonej aktywności tej partii na scenie politycznej w ostatnim czasie, zwłaszcza niedawnej konwencji, na której oficjalnie ogłoszono Przemysława Czarnka kandydatem na premiera" - podkreśla CBOS.

Dwa ugrupowania z niemal identycznym poparciem

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 11,1 proc. (spadek z 13,4 proc. w lutym), a tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 11 proc. respondentów (wzrost z 9,9 proc.).

CBOS zwraca uwagę, że "największy spadek poparcia w pierwszej połowie marca dotyczy natomiast Konfederacji Wolność i Niepodległość".

Pozostałe partie poza progiem

Żadna z pozostałych partii nie przekroczyłaby progu wyborczego. Na Partię Razem chciało głosować 3,8 proc. badanych, na Nową Lewicę - 3,5 proc., PSL - 3,2 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni otrzymała 0,7 proc. poparcia. Inne ugrupowania wskazało 0,7 proc. respondentów, 12,5 proc. nie potrafiło wskazać preferencji, a 3,1 proc. odmówiło odpowiedzi.

Wyniki po imputacji

CBOS przedstawił także wyniki po tzw. imputacji, czyli bez uwzględniania odpowiedzi "trudno powiedzieć" i odmów. W tym wariancie KO mogłaby liczyć na 35,2 proc. poparcia, PiS - na 25,5 proc., Konfederacja - 13,4 proc., a partia Grzegorza Brauna - 11,7 proc.

Według sondażu, w wyborach parlamentarnych wzięłoby udział 75,2 proc. uprawnionych do głosowania.

CBOS podkreśla, że marcowy sondaż nie zmienia istotnie obrazu sceny politycznej w Polsce.